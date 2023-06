Es war im Februar 2009, als ein Angelausflug in Tampa in einer Tragödie endete. Drei von vier Männer auf dem Boot ertranken, nur einer überlebte.

Laut "Fox 13" wird nun ein Film über die damaligen Vorfälle gedreht. "Not Without Hope" soll dieser heißen und die Geschichte von Nick Schuyler erzählen. Der ehemalige Footballspieler der South Florida Bulls (USF) überlebte das Unglück als Einziger.

Damals mit auf dem Boot: Raiders-Linebacker Marquis Cooper, Lions-Defensive-End Corey Smith und Ex-USF-Spieler William Bleakley. Alle drei kamen um, als das Boot kenterte, nachdem sich der Anker verhakt hatte und der Motor angelassen wurde, um den Anker zu lösen.

Heldentaten der Verstorbenen sollen gezeigt werden

"Nick hat sich einem einzigen Ziel verschrieben, nämlich allen zu zeigen, dass das Wichtigste an diesen Jungs nicht ihr Tod war, sondern die heldenhaften Taten, die sie vollbracht haben, um einander am Leben zu erhalten, und deshalb hat er zugestimmt, diesen Film zu drehen", erklärte Produzent Rick French.

Gedreht wird der Film derzeit auf der Insel Malta – in überdimensionalen Wassertanks. Gespielt wird der einzige Überlebende von Zachary Levi, der bereits Kurt Warner in American Underdog darstellte. Josh Duhamel ist derweil in der Rolle eines Kommandanten der Küstenwache zu sehen.

In die Kinos kommen soll der Film Ende 2024.