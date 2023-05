Patrick Mahomes sicherte sich in einem spektakulären Super Bowl im Februar 2023 seinen zweiten Ring. Der Quarterback der Kansas City Chiefs führte sein Team zu einem 38:35-Erfolg über die Philadelphia Eagles um Spielmacher Jalen Hurts.

Welche beiden Teams sich im Super Bowl 2024 gegenüberstehen werden, ist natürlich noch längst nicht abzusehen. Der Weg bis dahin ist schließlich noch weit.

Zuvor steht erst einmal die NFL Offseason 2023 an - die mit Combine, Draft und Co. ebenfalls einiges zu bieten hat - ehe es in der Regular Season und den anschließenden Playoffs um die Tickets für das NFL-Finale geht.

Trotzdem wirft ran schon jetzt einen Blick auf den Super Bowl 2024 und sammelt die wichtigsten Fakten zum Mega-Event.

Wann findet der Super Bowl 2024 statt?

Der Super Bowl 2024 wird am 11. Februar ausgetragen - es ist die 58. Ausgabe. Um wie viel Uhr das Spiel startet, ist indes noch nicht bekannt.

Super Bowl 2024: In welchem Stadion wird der Super Bowl LVIII ausgetragen?

Spielstätte ist das Allegiant Stadium im US-Bundesstaat Nevada, das auch als Austragungsort der Heimspiele der Las Vegas Raiders fungiert. Die Arena hat Platz für bis zu 72.000 Fans.

Super Bowl 2024: Wie lange dauert das NFL-Finale?

Die komplette Dauer des NFL-Endspiels dürfte ca. vier Stunden betragen.

Super Bowl 2024: Welche Teams sind Favoriten auf den NFL-Titel?

Unter den Buchmachern zählen die Kansas City Chiefs als heißester Anwärter auf den Titel. Weiterhin werden auch den Buffalo Bills, San Francisco 49ers, Philadelphia Eagles und Cincinnati Bengals gute Chancen zugesprochen.

Super Bowl 2024: Welches Team hat beim NFL-Finale Heimrecht?

Das Heimrecht wechselt von Jahr zu Jahr zwischen den Champions der jeweiligen Conference. Da beim Super Bowl 57 der NFC-Sieger (Philadelphia Eagles) Heimrecht hatte, wird beim 58. Super Bowl der Champion der AFC das Heimrecht haben und somit auch zuerst die Trikotfarbe wählen dürfen.

Super Bowl 2024: Welches Team gewann am häufigsten das NFL-Finale?

Sowohl die Pittsburgh Steelers als auch die New England Patriots bestritten bereits sechs Super Bowls siegreich. NFL-Rekordchampion sind trotzdem die Green Bay Packers, allerdings gewannen sie neun ihrer 13 Titel vor der Super-Bowl-Ära.

Super Bowl 2024: Welcher Spieler war am häufigsten im NFL-Finale siegreich?

Mit insgesamt sieben Super-Bowl-Siegen ist Quarterback Tom Brady, der nach der NFL-Saison 2022 sein Karriereende verkündete, der erfolgreichste NFL-Spieler der Geschichte.

Super Bowl 2024: Wer tritt in der Halftime Show auf?

Welche Acts in beim Super Bowl 58 in der Halbzeit auftreten werden, ist noch nicht bekannt. Im Februar 2023 heizte RnB-Star Rihanna den Zuschauerinnen und Zuschauern ein, musste sich danach aber Kritik gefallen lassen.

Super Bowl 2024: Wie viel ist die Vince Lombardy Trophy wert?

Der Wert der Vince Lombardy Trophy, die das Gewinner-Team bei der Siegerehrung erhält, wird wohl auf rund 25.000 taxiert. Der Pokal ist 3,5 Kilogramm schwer sowie 55 Zentimeter hoch und wurde aus Sterlingsilber gefertigt.

Super Bowl 2024: Wie viel kostet ein Ticket für das NFL-Endspiel?

Die NFL bietet eine Lotterie für die günstigsten Tickets an, diese sollen für 700 bis 1.200 Euro zu haben sein. Zweitanbieter rufen hingegen bereits mehrere Tausend Euro für eine Karte auf.