Heftige Vorwürfe gegen einen ehemaligen NFL-Profi.

Bill Romanowski, früher Linebacker in der besten Football-Liga der Welt, sieht sich mit einer gewaltigen Klage konfrontiert.

Laut übereinstimmenden US-Medienberichten werden der 57-Jährige und seine Ehefrau Julie von den Vereinigten Staaten verklagt, weil sie dem Staat mehr als 15 Millionen US-Dollar an Steuern schulden sollen. Die ausstehenden Beträge sollen dabei bis in das Jahr 1998 zurückreichen.

So heißt es in der entsprechenden Klage, das Ehepaar sei bereits vor zehn Jahren zu der Zahlung einer nicht näher definierten Summe aufgefordert worden, sei der Aufforderung aber nicht nachgekommen. Mit Zinsen und im Gesetz verankerten Strafen soll sich der ausstehende Betrag auf mehr als 15,3 Millionen US-Dollar - also etwa 14 Millionen Euro - erhöht haben.

USA verklagen Ex-NFL-Profi Romanowski

"Trotz rechtzeitiger Benachrichtigung und Zahlungsaufforderung haben die Romanowskis die gegen sie gerichteten Veranlagungen vernachlässigt, verweigert oder nicht bezahlt", heißt es wörtlich. Wie aber kam es dazu?

Laut der Anklageschrift wird dem Ehepaar vorgeworfen, Gelder ihrer Firma genutzt zu haben, um private Rechnungen zu bezahlen. Darunter unter anderem Mietkosten, plastische Chirurgie, Wellnessbehandlungen und Lebensmittel.

Durch diese unzulässige Verwendung der Firmengelder soll das Paar die "Erhebung der individuellen Einkommenssteuerbescheide vereitelt" haben.

Bill Romanowski wurde von den San Francisco 49ers im Draft 1988 ausgewählt. Bei den Niners gewann er in sechs Spielzeiten zweimal den Super Bowl. Bei seiner späteren Station, den Denver Broncos, gewann er das NFL-Endspiel zwei weitere Male.