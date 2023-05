In der Free Agency schloss sich Quarterback Baker Mayfield den Tampa Bay Buccaneers an, trotzdem wurde in der Zeit vor dem Draft lange darüber spekuliert, ob die Franchise möglicherweise einen der Top-Spielmacher in der ersten Runde auswählen wird.

Letztlich entschieden sich die Bucs an Position 19 für Kalijah Cancey, die besten Quarterbacks der Klasse waren bereits wesentlich früher vom Board. Bryce Young ging mit dem ersten Pick zu den Carolina Panthers, unmittelbar danach wählten die Houston Texans C. J. Stroud. Anthony Richardson ging schließlich an vierter Stelle zu den Indianapolis Colts.

Tampa Bay Buccaneers: Bruce Arians lobt Mayfield

Alle drei Spieler gelten als langfristige Starter und große Talente auf der wichtigsten Position im American Football, auch wenn Young zunächst als Backup der Panthers fungieren wird. Für Bruce Arians, den ehemaligen Head Coach von Tampa und Super-Bowl-Sieger von 2021, sind die drei Erstrundenpicks aber keine so großen Talente, wie es Mayfield war.

"Ich kann ehrlich sagen, dass ich von diesen vier Baker höher eingeschätzt hatte", wird Arians von "pewterreport.com" zitiert. Dies sei seine "ehrliche Meinung" über den Quarterback, der 2018 als Gewinner der Heisman Trophy in die NFL kam und an erster Stelle von den Cleveland Browns ausgewählt wurde.

Bucs: Mayfield duelliert sich mit Trask um den Starter-Posten

Laut Arians war es vor allem die Franchise, die an Mayfields Misserfolg großen Anteil hatte. "Er hatte eine harte Zeit, als er verletzt spielte und die Dinge haben in Cleveland nicht funktioniert. Das passiert vielen Jungs", sagte der 70-Jährige, der den Bucs noch immer in beratender Funktion zur Seite steht. Zudem zeigte er sich beeindruckt von Mayfields "Elan" und der Genauigkeit, mit der dieser spiele.

Anders als die ersten Jahre seiner Laufbahn wird Mayfield in Florida aber nicht den Posten als Starter sicher haben, sondern in den Training Camps mit Kyle Trask um die Rolle konkurrieren. "Ich denke, das wird ein schöner Kampf", freut sich Arians auf das Duell.