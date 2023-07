Trotz des Rücktritts von Tom Brady ist weiterhin mit den Tampa Bay Buccaneers zu rechnen – zumindest, wenn es nach Carlton Davis III geht.

Zum Portal "Go Long" sagte der Cornerback an die gesamte NFL gerichtet: "Wir werden es ihnen zeigen! Jedem der findet, dass wir ohne Tom [Brady] etwas an Stärke eingebüßt haben, droht ein böses Erwachen."

Der Quarterback sei zwar ein wichtiger Baustein gewesen, allerdings sei Football eine Mannschaftsportart und Tampa habe die nötigen Puzzleteile, um erfolgreich zu sein.

Das Vertrauen in sein Team hat nicht nur etwas mit seinen Kollegen zu tun, sondern auch mit sich selbst. "Ich werde nur besser", sagte der 26-Jährige über seine eigenen Fähigkeiten.

Auch ohne Brady: Davis glaubt an Super Bowl

Selbst den nächsten Titel nach der Saison 2020/21 wollte Davis nicht ausschließen und kündigte martialisch an: "Unsere Division ist schlechter, als sie es davor war. Also zerstören wir die Division, kommen in die Playoffs, zerstören wieder - und sind im Super Bowl."

Ganz so einfach wie der Defensive Back sich den Titel-Gewinn vorstellt, dürfte es aber wohl nicht werden.

Dennoch scheint eine Teilnahme an den Playoffs nicht ausgeschlossen. Im vergangenen Jahr reichten Tampa Bay unter Führung von Brady acht Siege, um die NFC South zu gewinnen, da die restlichen drei Klubs jeweils nur auf eine Bilanz von 7:10 kamen.

In die kommende Saison gehen die Buccaneers voraussichtlich mit Baker Mayfield als Starting Quarterback, für den Tampa bereits die vierte Franchise in zwei Jahren ist.