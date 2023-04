Kyle Trask konkurriert in der kommenden Saison mit Baker Mayfield um die Position des Starting-Quarterbacks bei den Tampa Bay Buccaneers. Der 25-Jährige hält sich dabei auch an die Dinge, die er in den vergangenen zwei Jahren von Tom Brady lernen durfte. Der Superstar war nach der vergangenen Saison zurückgetreten.

"Es ist schwer, eine bestimmte Sache zu benennen, die ich von ihm gelernt habe. Aber wenn ich Ihnen eine Antwort geben sollte, dann, dass er einfach eine so straffe Routine hat. Ein echter Profi", wird Trask von "NBC Sports" zitiert.

Trask: "Egal, was passiert, du gibst Gas"

"Ich konnte sehen, wie ein echter Profi aussieht, der jeden Tag zur Arbeit kommt, mit allen Höhen und Tiefen, aber trotzdem zur Arbeit kommt und seinen Job erledigt. Egal, was passiert, du gibst immer noch Gas und versuchst, das Beste aus deiner Produktivität für den Gesamterfolg des Teams herauszuholen."

Das wolle er nun auch umsetzen, betonte er.

Trask war von den Bucs im Draft 2021 in der zweiten Runde ausgewählt worden. Jetzt will er seine Chance nutzen und sich gegen Mayfield durchsetzen, der in der Offseason verpflichtet wurde.