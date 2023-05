Diesem jungen Mann mangelt es ganz gewiss nicht an Selbstvertrauen!

Rookie-Receiver Kade Warner wurde beim NFL Draft im vergangenen Monat nicht ausgewählt, danach aber als Undrafted Rookie Free Agent von den Tampa Bay Buccaneers in ihren Kader aufgenommen.

Seinem Selbstbewusstsein hat die Draft-Enttäuschung aber mitnichten geschadet. Genauer gesagt hat es seinen Willen noch gestärkt, das zu tun, was sein Vater getan hat.

Bucs-Receiver hegt große Ambitionen

NFL-Legende Kurt Warner, inzwischen in der Pro Football Hall of Fame, kam auch einst als ungedrafteter Rookie in die Liga. Der Quarterback gewann später mit den St. Louis Rams den Super Bowl, wurde Super-Bowl-MVP und viermal in den Pro Bowl gewählt.

Hohe Ambitionen, die auch sein Sohn hat.

"Ich nehme alles persönlich", erklärte der Youngster im Gespräch mit "pewterreport.com". "Dass ich nicht gedraftet wurde, jedes kleine Detail. Wenn die Coaches zum Beispiel jemand anderes vor mir auswählen, schreibe ich mir das auf. Wenn jemand beim Walk-through mehr Spielzeit bekommt als ich, schreibe ich das auf."

Sohn von Kurt Warner strebsam

Mit Mike Evans, Chris Godwin und Russell Gage stehen die Stammspieler der Bucs auf der Receiver-Position bereits fest, dahinter ist noch alles offen. Slot-Receiver Warner, der in 22 Spielen für die Wildcats 60 Pässe für 622 Yards und fünf Touchdowns fing, könnte sich durch seine Fähigkeiten in den Special Teams einen Platz im Kader verdienen.

Doch der Youngster strebt nach weit mehr. "Ich bin sehr wettbewerbsorientiert und ich bin der klügste Receiver in dieser Rookie-Klasse. Sie werden einen guten Slot-Receiver aus mir machen, und ich werde genau wissen, was ich bei jedem Spielzug zu tun habe."

Bei einer NFL-Legende als Vater scheint in jedem Fall nichts unmöglich.