Unschöne Nachrichten für die Tennessee Titans. Running Back Hassan Haskins wurde am Donnerstag verhaftet und wegen schwerer Körperverletzung durch Strangulation angeklagt. Noch am selben Tag wurde er laut der Polizei in Nashville und entsprechenden Gerichtsunterlagen gegen eine Kaution in Höhe von 10.000 US-Dollar freigelassen.

Gemäß den Beamten war der NFL-Spieler bereits am 22. Juni wütend geworden, nachdem seine Freundin das Instagram-Foto eines anderen Mannes geliked hatte. In der Folge soll es zwischen beiden zu einem handfesten Streit gekommen sein.

Demnach gab das Opfer an, zunächst in einen Schrank geflüchtet und dort die Schuhe des Running Backs zu Boden geworfen zu haben. Haskins sei ihr gefolgt, habe sie aus dem Schrank geholt, zu Boden gestoßen und so für eine Kopfverletzung gesorgt.

Titans-Running-Back Haskins verhaftet

Der Sportler soll seine Freundin dann auf ein Bett geworfen und sie dort mit beiden Händen zwischen zehn und 15 Sekunden lang gewürgt haben. Das Opfer wehrte sich jedoch, gab dem 23-Jährigen eine Ohrfeige und trat ihn, woraufhin er sie zu Boden warf und erneut gewürgt haben soll.

Ursächlich für die Verhaftung des Sportlers war dann ein zweiter Vorfall, der sich am vergangenen Donnerstag ereignet haben soll. So war das Paar beim gemeinsamen Abendessen, Haskins ließ seine Freundin aber wohl zurück und fuhr alleine nach Hause. Als die Dame schließlich im gemeinsamen Haus ankam, soll sie ein Glas nach ihm geworfen haben und dann ins Schlafzimmer geflüchtet sein.

Der Titans-Spieler soll daraufhin die Tür eingetreten, ihr eine Kette vom Hals gerissen und ihr Telefon zertrümmert haben.

Seine Freundin schnappte sich daraufhin wohl sein Telefon und entdeckte darin Snapchat-Benachrichtigungen mit Fotos von nackten Frauen, dies wiederum soll zu einem Angriff ihrerseits geführt haben.

Freundin muss sich ebenfalls verantworten

So erklärte der Sportler der Polizei, seine Freundin habe ihn mit einem Besen attackiert, eine PlayStation nach ihm gewofen und ihn von hinten gewürgt. Auch die Dame wurde von der Polizei verhaftet und wegen schwerer Körperverletzung durch Strangulation und Vandalismus angeklagt. Auch sie konnte nach der Hinterlegung einer Kaution gehen.

Am 10. Juli steht dazu ein Gerichtstermin an. Die Tennessee Titans erklärten derweil in einer Stellungnahme: "Wir sind uns der Situation bewussst und sammeln weitere Informationen."

Hassan Haskins wurde von den Titans 2022 in der vierten Runde gedraftet.