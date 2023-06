Es ist das Ereignis des Jahres in Deutschland.

Nein, nicht der Super Bowl. Nein, nicht einmal die Spiele der NFL in Frankfurt selbst. Es ist viel mehr der Ticketverkauf im Vorfeld, der auch schon im vergangenen Jahr für viel Aufregung und Gesprächsstoff sorgte.

Damals konnten sich Fans bis zu sechs Tickets sichern und Wartelistenplätze bis hin zur Millionenmarke waren möglich. Doch dieses Jahr läuft alles etwas anders ab.

ran hat die Neuerungen zusammengefasst.

Persönlicher Code nach der Registrierung

Angefangen hat alles mit einer Registrierungsphase vor einigen Monaten. Nur wer sich über diesen Link registriert hat, kann an den beiden Daten versuchen, NFL-Tickets für die Spiele in Deutschland zu kaufen.

Dabei bekommen alle Angemeldeten eine Email der NFL mit einem Code. Dieser wird benötigt, um am Ticketverkauf teilnehmen zu können. Der gleiche Code gilt für beide Ticketverkäufe, also den am 27. Juni (für Dolphins vs. Chiefs) und den am 11. Juli (für Colts vs. Patriots).

Maximal vier Tickets für Deutschlandspiele 2023

Der Code selbst gibt einem aber nur die Chance, Karten zu kaufen. Eine Garantie ist er nicht. Neu in diesem Jahr: Jeder User kann maximal vier Tickets kaufen! 2022 waren es noch bis zu sechs Stück.

Dieses Kontingent gilt insgesamt für beide Partien. Wenn ihr also das Glück habt und im ersten Ticketverkauf bereits vier Karten ergattern konntet, könnt ihr im zweiten Verkauf keine weiteren Tickets erwerben.

Wichtiger Hinweis der NFL: "Teile deinen Code oder Link NICHT mit einer weiteren Person, das könnte dich daran hindern, Tickets zu bekommen!"

Nicht auf mehrere Geräte gleichzeitig zurückgreifen

Der Verkauf selbst läuft dabei ähnlich ab wie im vergangenen Jahr. Vor dem Start des Ticketverkaufs wird ein Warteraum eingerichtet. Um 12 Uhr wird jeder Person im Warteraum zufällig ein Platz in der Warteschlange zugeteilt.

Auf eine weitere Neuerung weißt die NFL explizit hin: "Nutze für den Warteraum/die Warteschlange/den Kauf NICHT mehrere Geräte gleichzeitig, weil dein Code dann gesperrt werden könnte."

2022 galt es noch als "Geheimtipp", um auf möglichst vielen Geräten die Chance auf Tickets zu haben.

Im Warteraum nicht aktualisieren

Die NFL empfiehlt ebenfalls, in der Warteschlange oder beim Kauf nicht auf zurück zu klicken oder die Seite neu zu laden, da der Code dann gesperrt werden könnte.

Wer bislang noch keinen Ticketmaster-Account besitzt, kann über diesen Link einen neuen erstellen.