Tom Brady hat sich für seine neue Rolle in der NFL viel vorgenommen. Und in gewisser Weise auch wieder nicht. Denn groß in das Tagesgeschäft der Las Vegas Raiders einmischen wird er sich als Minderheitseigner nicht. Das bestätigte er nun auch ganz offiziell.

"Ich werde eine sehr passive Rolle spielen", sagte Brady der AP. Natürlich gilt das vorbehaltlich der Zustimmung von mindestens 24 der 32 Teams, die er benötigt, um bei der Franchise einsteigen zu können.

Doch diese Rolle soll eine langfristige sein, wie der frühere Quarterback ebenfalls betonte.

Für den Rest seines Lebens

"Das ist etwas, das ich für den Rest meines Lebens machen möchte", sagte Brady. "Das ist nichts, was ich nur für ein oder zwei Jahre machen will."

Wie er durchblicken lässt, hat der NFL-Job auch Priorität im Vergleich zu seiner Aufgabe als Experte für den US-TV-Sender Fox. Der Deal läuft über zehn Jahre und bringt Brady angeblich 375 Millionen US-Dollar.

"Ich habe mit meinem Fox-Job eine große Verantwortung, die ich sehr ernst nehme. Aber wenn ich mein ganzes Leben betrachte, ist die Möglichkeit, in die NFL involviert zu sein, ein wahr gewordener Traum. Und wenn ich der NFL helfen und weiterhin einen positiven Beitrag leisten kann, dann ist das ein sehr angenehmer Teil meines Lebens", so Brady.

Warum gerade die Raiders?

Es ist kein Geheimnis, dass Brady als Kind der Bay Area ein großer Fan der San Francisco 49ers war. "Das Team auf der anderen Seite der Bay waren die Raiders. Es ist ein ikonisches Team der NFL", so Brady.

Für Tom Brady geht ein Traum in Erfüllung

Außerdem habe er "unglaubliche Geschichten" über den früheren Raiders-Besitzer Al Davis gehört, der 2011 verstarb. "Wenn ich mir viele Menschen anschaue, die die NFL über einen langen Zeitraum hinweg positiv beeinflusst haben, dann ist Al Davis einer von ihnen", sagte Brady. "Und als sich dann die Gelegenheit ergab, Minderheitseigner der Raiders zu werden, ging für mich ein Traum in Erfüllung."