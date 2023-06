Das Vermächtnis, das Tom Brady mit seiner NFL-Karriere hinterlassen hat, sucht seinesgleichen.

Das ist auch der Grund, warum der ehemalige Quarterback der New England Patriots und Tampa Bay Buccaneers seinen Kindern nicht unbedingt eine Football-Karriere ans Herz legen würde.

Jack Brady in der NFL? Vater Tom hätte Bedenken

Bradys Sohn Jack steht aktuell bereits als Spielmacher auf dem Platz und Bradys Ex-Frau Gisele Bündchen gab im März in einem Interview mit "Vanity Fair" an, dass der 15-Jährige durchaus die Ambition habe, wie sein Vater an der University of Michigan zu spielen.

"Vieles davon würde ich ihm nicht zumuten, denn es gibt zu viele verrückte Erwartungen, die die Leute an ihn haben würden. Die meisten von ihnen sind wahrscheinlich sogar sehr unfair", antwortete Brady bei "ESPN" auf die Frage, welche Hoffnungen und Bedenken er habe, falls Sohn Jack in seine Fußstapfen treten wolle.

Tom Brady sichert seinen Kindern volle Unterstützung zu

Viel wichtiger sei dem 45-Jährigen, dass sein Sohn etwas findet, was er mit Begeisterung und aus eigenem Antrieb angeht. "Ich hoffe, dass er die Dinge in seinem Leben findet, die es ihm ermöglichen, jeden Tag aufzustehen und von innen heraus motiviert zu sein, hart an etwas zu arbeiten, das er liebt", machte Brady klar.

Bei ihm sei das eben der Football gewesen, aufgrund seiner Jugendzeit in der Bay Area habe er in den 80ern und 90ern die San Francisco 49ers verfolgt und war angetan. Hinzu kam, dass seine Eltern häufig mit ihm auf das Football-Feld gingen und ihn dabei unterstützten, seine Ziele zu erreichen.

Tom Brady über Laufbahn seiner Kinder: "Kann alles Mögliche sein"

"Das ist es, was wir als Eltern tun sollten - die Träume unserer Kinder zu unterstützen, was auch immer sie sein mögen", verdeutlichte Brady.

Sollte eines seiner Kinder eine NFL-Karriere anstreben, dürfte es sich der Unterstützung des Vaters also sicher sein. Laut Brady gelte das aber für jede berufliche Laufbahn.

"Es muss nicht unbedingt Sport sein. Es kann alles Mögliche sein. Es könnte die darstellende Kunst sein, es könnte Musik oder Wissenschaft sein. Es könnte Jura sein, es könnte Medizin sein. Ich denke, das ist ein Teil des Elterndaseins. Man unterstützt die Träume seiner Kinder. Jetzt, wo ich mehr Zeit habe, freue ich mich sehr darauf, das zu tun", so der 14-malige Pro Bowler, der erst vor wenigen Tagen nochmals bekräftigte, trotz anhaltender Comeback-Gerüchte nicht mehr in der NFL auflaufen zu wollen.