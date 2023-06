Tom Brady hat es einfach drauf. Auch als offizieller Football-Rentner.

In einem auch vom offiziellen NFL-Account verbreiteten Clip des YouTubers "MrBeast" bewies der "GOAT" auch in etwas ungewohnterem Ambiente seine Wurfqualitäten. Vom Deck eines Motorbootes aus visierte er eine über dem Wasser fliegende Drohne an – und räumte sie ab.

Brady: "Wenn ich treffe, sollte ich zurückkehren"

Dabei machte der dreifache Vater, dessen Kinder ebenfalls mit an Bord waren, vorher noch auf Understatement. "Wenn ich beim ersten Mal treffe, sollte ich aus dem Ruhestand zurückkehren", schickte Brady seinem präzisen Wurf voraus.

Ob sich der 45-Jährige wirklich an diesen Worten messen lassen wird? Viele General Manager dürften jedenfalls hellhörig geworden sein.

Brady schickt die Drohne ins Wasser

Tochter Vivian schien allerdings auch nicht das größte Vertrauen in die Fähigkeiten des siebenmaligen Super-Bowl-Siegers zu haben. Sie prognostizierte: "Dad, du wirst sie verfehlen." Woraufhin auch der Superstar selbst meinte: "Ich werde sie wahrscheinlich verfehlen."

Doch weit gefehlt! Der Football traf einen der Flügel und die Drohne wurde nass gemacht. Bradys lässige Reaktion: "Jetzt nutze ich Sonnenschutz."

Brady muss "wahrscheinlich schlechtesten Receiver" anwerfen

Bei der nächsten Aufgabe kam es jedoch aufs Zusammenspiel an – und auch da enttäuschte Brady nicht. Diesmal wartete der laut "MrBeast" "wahrscheinlich schlechteste Receiver, den du jemals angeworfen hast", auf einem Jetski sitzend im Wasser, um den Pass von "TB12" zu vollenden.

Die Warnung, er würde den Ball nicht einmal fangen, wenn er gegen seinen Kopf fliegt, war dann auch gar nicht mal so weit weg von der Wahrheit. Das eigentlich perfekt geworfene Ei flutschte dem Passempfänger beim Catch-Versuch wieder aus den Händen und endete im hohen Bogen im Meer.

Die Kurzanalyse von "MrBeast" lautete: "Du hast ihn an der Brust getroffen. Du hättest ihn am Kopf treffen müssen." Hier hat sich also kein neuer No-Name-Receiver für die NFL aufgedrängt. Kleiner Trost für alle Ballliebhaber: Der aufgepumpte Football sollte schwimmen können.