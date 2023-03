Der Job ist undankbar. Denn man kann als Nachfolger von Tom Brady eigentlich nur verlieren.

Doch natürlich muss es bei den Tampa Bay Buccaneers nach dem Rücktritt des Quarterback-Superstars weitergehen, vor allem auf der Position des Spielmachers. Auf Kyle Trask alleine wollen sich die Bucs nicht verlassen, auch wenn der frühere Zweitrundenpick jetzt zwei Jahre lang hinter Brady gelernt hat.

Stattdessen soll in der Free Agency, die in der kommenden Woche startet, ein Routinier her. Und laut dem NFL Network haben die Buccaneers auch schon einen konkreten Nachfolger im Blick: Baker Mayfield.

Zwar gibt es bei den Bucs offenbar viel Unterstützung für Trask, doch Mayfield soll als möglicher Nummer-eins-Quarterback nach Florida geholt werden, um sich in der Offseason mit Trask zu messen. Ab Montag dürfen die Teams offiziell verhandeln, am Mittwoch beginnt dann offiziell die Free Agency.

Baker Mayfield: Bewegte NFL-Karriere

Mayfield blickt mit 27 Jahren schon auf eine bewegte NFL-Karriere. 2018 wurde er von den Cleveland Browns im Draft an erster Stelle ausgewählt und führte das zuvor chronisch erfolglose Team in der Saison 2020 erstmals seit 2002 wieder in die Playoffs.

Vor der vergangenen Saison wurde er in Cleveland allerdings vom Hof gejagt und wechselte zu den Carolina Panthers. Dort lief es für ihn allerdings auch nicht wirklich, weshalb er um seine Entlassung bat. Für die restlichen fünf Saisonspiele vertrat er bei den Los Angeles Rams den verletzten Matthew Stafford, zwei Partien gewann er.