Tyreek Hill läuft nicht nur Cornerbacks in der NFL weg. Sondern auch Leichtathleten.

Der Wide Receiver der Miami Dolphins nahm am Wochenende an den USA Track and Field Masters Indoor Championships des US-Leichtathletik-Verbandes USATF in Louisville teil und ließ seine Konkurrenten im 60-Meter-Lauf förmlich stehen.

Nach 6,70 Sekunden hatte der 29-Jährige die Strecke zurückgelegt. Eine Fabel-Zeit!

Nur knapp hinter dem Zehnkampf-Olympiasieger

Damit lag er nur zwei Hundertstelsekunden über der persönlichen Bestzeit von Damian Warner, Zehnkampf-Olympiasieger von Tokio.

In seinem Lauf der Altersklasse 25 bis 29 Jahre gewann "Cheetah" letztlich mit 0,57 Sekunden Vorsprung. Er sprintete also in seiner eigenen Welt.

6️⃣.7️⃣0️⃣ for Tyreek Hill! @cheetah won the men’s 60m at the USATF Masters Indoor Championships 💥#USATF pic.twitter.com/2DVWzoeOqe — USATF (@usatf) March 11, 2023

Hill scherzt bei Twitter

Nach verrichtetem Job stellte der Super-Bowl-Sieger der Saison 2019 und in jungen Jahren mehrfach ausgezeichnete Sprinter jedoch zugleich klar, dass dies ein einmaliger Ausflug in die Vergangenheit war.

"Nie wieder rennen, das ließ mich doch etwas wild aussehen", scherzte er zu den Aufnahmen, die nicht nur in der NFL für Staunen sorgten.

Weiter schrieb Hill: "Die ganzen Leichtathleten waren sauer und meinten: 'Hey, habe ich dich nicht in der High School geschlagen, Kumpel?'"

Lob von Devon Hill

Auf einen Lob-Tweet von Hürdenläufer Devon Allen, der sich seit der vergangenen Saison als Wide Receiver bei den Philadelphia Eagles probiert, antwortete er: "Wenn Mama Hill mir eins beigebracht hat, dann, dass du nicht alle Menschen glücklich machen kannst, also mach das, was dich glücklich macht."

Zum Glück für alle NFL-Fans ist das bei Hill vor allem Football.