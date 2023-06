Nach dem erstmaligen Doppelpack im Herbst in Frankfurt/Main wird 2024 voraussichtlich wieder nur ein NFL-Spiel auf deutschem Boden ausgetragen. "In diesem Jahr gibt es zwei, wir gehen wahrscheinlich im darauffolgenden Jahr auf eins zurück", sagte Brett Gosper, Europa-Chef der US-Football-Profiliga, dem SID im Rahmen der SPOBIS Conference in Düsseldorf.

Im Vorjahr hatten die Tampa Bay Buccaneers um den mittlerweile zurückgetretenen Superstar Tom Brady im Duell mit den Seattle Seahawks in München vor ausverkauftem Haus für die Deutschland-Premiere gesorgt. "Die Atmosphäre war unglaublich", sagte Gosper rückblickend und hob die guten TV-Quoten hervor - auch in den USA.

Am 5. November trifft Super-Bowl-Champion Kansas City Chiefs mit Star-Quarterback Patrick Mahomes im Frankfurter Deutsche Bank Park auf die Miami Dolphins, am 12. November folgt an gleicher Stelle das Spiel New England Patriots - Indianapolis Colts.

"Wir haben großartige Match-ups", sagte Gosper, durch das erfolgreiche München-Spiel seien die "Erwartungen groß. Wir sind sehr fokussiert auf unsere Strategie, hier Hauptrundenspiele auszutragen".