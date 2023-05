Die Washington Commanders haben einen neuen Besitzer. Wie die Dan und Tanya Snyder in einer Mitteilung bekanntgaben, wurde die Franchise an ein Konsortium, das von Investor Josh Harris angeführt wird, verkauft.

"Wir freuen uns sehr, mit Josh Harris, einem Einheimischen aus der Region und seiner beeindruckenden Gruppe von Partnern eine Einigung über den Verkauf der Commanders-Franchise erzielt zu haben. Wir freuen uns auf die baldige Übergabe und freuen uns schon, Josh und das Team in den kommenden Jahren anzufeuern und zu unterstützen", so Snyder in der veröffentlichten Erklärung.

Laut "ESPN" soll Harris für die Commanders rund 6,05 Milliarden US-Dollar (5,57 Milliarden Euro) zahlen und sticht damit den kanadischen Milliardär Steve Apostolopoulos aus, der bis zuletzt auch als möglicher Käufer gehandelt wurde.

Harris besitzt bereits andere US-Franchises

Offiziell ist der Deal allerdings noch nicht. Dafür muss die Liga dem Verkauf erst zustimmen. Dies gilt jedoch als reine Formalie.

Mit dem Kauf der Commanders sichert sich Harris bereits seine dritte Franchise in einer der vier großen US-Sportligen. 2011 führte er zusammen mit Dave Blitzer eine Investment-Gruppe an, die die Philadelphia 76ers (NBA) kaufte. 2013 kamen die New Jersey Devils (NHL) hinzu. Zudem hält er rund 18 Prozent des englischen Premier-League-Vereins Crystal Palace.