Zuletzt hieß es, dass der Verkauf der Washington Commanders von Dan Snyder an eine Investorengruppe um Josh Harris kurz vor dem Abschluss steht – doch jetzt könnte alles anders kommen und der Deal in letzter Sekunde platzen. Wie unter anderem Darren M. Haynes von "WUSA-9" berichtet, soll Brian Davis ein Angebot über sieben Milliarden Dollar eingereicht haben - und das in Cash.

Davis ist ein ehemaliger Basketballspieler für das College-Team der Duke Blue Devils und besaß bis 2009 Anteile an D.C. United, einem Fußballverein aus der Major League Soccer (MLS).

Da sein Vermögen unbekannt ist, gibt es wohl Misstrauen, was einen möglichen Kauf angeht. Laut des Berichts wird die amerikanische Bank jetzt wohl klären, woher das Geld des 52-Jährigen stammt. Würde der Deal durchgehen, wäre Davis der erste dunkelhäutige Besitzer eines NFL-Teams.

Unter anderem das Finanzkomitee der Liga als auch die 24 Besitzer der anderen Teams müssten zustimmen, bevor der Verkauf offiziell wird.