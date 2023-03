Unerfreuliche Nachrichten von Willie McGinest: Dem ehemaligen Profi der New England Patriots und Kumpel von Quarterback-Superstar Tom Brady droht eine lange Haftstrafe.

Der 51-Jährige wurde aufgrund eines Vorfalls, der sich im Dezember in einem Restaurant in Südkalifornien ereignet haben soll, angeklagt - es geht um zwei Kapitalverbrechen.

So werden dem ehemaligen Linebacker ein Angriff mit einer tödlichen Waffe und ein gewaltvoller Angriff, der zu schweren Körperverletzungen führen kann, vorgeworfen. Das teilte die Bezirksstaatsanwaltschaft von Los Angeles gegenüber "USA Today" mit.

McGinest drohen acht Jahre Haft

Demnach drohen McGinest für jede Anklage bis zu vier Jahre im Gefängnis. Was bedeutet, dass ihm im Höchstfall acht Jahre in Haft drohen.

Am 9. Dzember hatte sich der Vorfall im Restaurant "Delilah" in West Hollywood zugetragen. Laut dem Bericht des Sheriff-Büros hätten ihn mehrere "Zeugen als eine der an dem Vorfall beteiligten Personen" identifiziert.

Es existiert zudem ein Video, welches von "TMZ" bereits im Dezember veröffentlicht wurde. Darauf zu sehen ist nicht nur, wie der Ex-Sportler das Opfer anscheinend mehrmals schlägt, sondern auch, wie er es mit einer Flasche bearbeitet.

Ex-Patriots-Star entschuldigt sich

Zwei Wochen später hatte McGinest bereits zugegeben, in der betreffenden Nacht in seiner Urteilsfähigekit beeinträchtigt gewesen zu sein. "Zuallererst möchte ich mich für mein Fehlverhalten am 9. Dezember in einem Restaurant in West Hollywood entschuldigen", sagte McGinest.

Und weiter: "Ich bin von mir selbst enttäuscht, da ich weiß, dass dies ein Einzelfall ist und nicht meinen Glauben, meine Rolle als Vater, mein Lebenswerk oder das Vorbild widerspiegelt, für das ich hart gearbeitet habe. Es ist für mich persönlich niederschmetternd, dass jahrzehntelanger Dienst an der Gemeinschaft, Engagement für die Jugend, Mentoring und berufliche Entwicklung in einem einzigen Moment, der niemals hätte passieren dürfen, zur Nebensache werden."

Der Ex-NFL-Star arbeitete zum Zeitpunkt des Geschehens für "NFL Network", wurde in der Folge aber suspendiert und war seitdem nicht mehr auf Sendung.

McGinest spielte 15 Jahre in der NFL, zwölf davon bei den Patriots, mit denen er drei Mal den Super Bowl gewann. Die Anhörung ist für April angesetzt.