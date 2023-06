European League of Football

Munich Ravens holen XFL-Star mit ELF-Historie

Die European League of Football hat auch in Übersee einen immer größeren Stellenwert. So tummeln sich mittlerweile sogar einige Profis in der ELF, die zuvor in der XFL aktiv waren, der Liga von Dwayne "The Rock" Johnson und Dany Garcia. Einige davon spielten sogar noch im Frühjahr aktiv in den USA, ehe sie zur kürzlich gestarteten ELF-Spielzeit nach Europa wechselten.