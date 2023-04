Die NFL-Spiele am Sonntagnachmittag in den USA werden von den beiden Sendeanstalten "CBS" und "Fox" übertragen. Jedoch mit regionalen Unterschieden im linearen Fernsehen.

Beispielsweise kann man in Boston das Duell der New England Patriots gegen die New York Jets sehen, nicht aber das Spiel der Las Vegas Raiders gegen die Jacksonville Jaguars.

Um vollen Zugang zu allen Partien des Sonntags zu haben, braucht man in den Staaten ein Extra-Abonnement, das "NFL Sunday Ticket". Dieses wandert 2023 zu Youtube TV.

Preise liegen bei fast 500 Dollar pro Saison

Dafür wurden die Preise nun veröffentlicht. Die Marke von Google arbeitet dabei mit einem mehrstufigen Preismodell: Preis für eine Saison im Vorverkauf und Preis für eine Saison nach dem Vorverkauf.

Die günstigste Variante ist für bereits bestehende Abonnenten von Youtube TV im Vorverkauf und ohne die beliebte "Redzone", also die NFL-Konferenz. Die kostet 249 Dollar. Für die Inklusion der "Redzone" werden weitere 50 Dollar fällig.

Für Nutzer, die keine Abonnenten von Youtube TV sind und nicht im Vorverkauf zuschlagen und die Redzone in ihrem Paket haben wollen, kostet das Sunday Ticket satte 489 Dollar. Das sind von September bis Februar mehr als 80 Dollar pro Monat.

Dabei sind nicht einmal alle Spiele im Sunday Ticket enthalten. Wie der Name vermuten lässt, werden die Donnerstags- und Montagsspiele noch einmal extra vermarktet.

Das Sunday Ticket liegt für die nächsten sieben Jahre bei Youtube TV, Google hat sich die Rechte rund 14 Milliarden Dollar kosten lassen.