Auch für das zweite Spiel der US-Football-Profiliga NFL in Frankfurt sind innerhalb weniger Minuten alle Tickets verkauft worden. Mehr als drei Millionen Kartenanfragen gingen am Dienstag für die Partie zwischen den Indianapolis Colts und den New England Patriots ein, nur ein Bruchteil der Wünsche konnte erfüllt werden.

"Wir sind wirklich nicht nur überrascht, sondern auch begeistert von der Nachfrage, die uns im deutschen Markt wieder begegnet ist", sagte Alexander Steinforth, General Manager der NFL Deutschland, im Interview mit RTL/ntv.

Nach der Premiere 2022 in München wird es im Herbst zu den Duellen Kansas City Chiefs - Miami Dolphins (5. November) und New England - Indianapolis (12. November) kommen. Im Vorjahr hatten die Tampa Bay Buccaneers in München vor ausverkauftem Haus gegen die Seattle Seahawks das erste reguläre NFL-Saisonspiel auf deutschem Boden bestritten.