Seattle/München - Marshawn Lynchs Pressekonferenzen sind legendär.

Wirklich Lust, mit Reportern zu sprechen, hat der Running Back der Seattle Seahawks nicht. Unvergessen ist sein Auftritt beim Media Day vor dem Super Bowl 2015 zwischen den Hawks und den New England Patriots, als Lynch jede Frage mit "I'm just here, so I won't get fined" beantwortete.

Nun hat es der 33-Jährige nach seinem spektakulären Comeback am Heiligabend wieder getan. Auf der Pressekonferenz zu seiner Rückkehr antwortete Lynch auf die Frage, was ihn zu seinem Comeback bewogen habe, mit "frohe Feiertage, ein gutes neues Jahr und habt einen schönen Tag." Dann winkte er noch kurz und verschwand nach 13 Sekunden wieder.

Bleibt nur zu hoffen, dass Lynchs Comeback nicht ähnlich schnell wieder beendet ist.

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Notifications für Live-Events. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.