München/Tampa - Die zweite Saisonniederlage für die Tampa Bay Buccaneers ist perfekt. Das Team um Quarterback Tom Brady verlor im Thursday Night Game mit 19:20 gegen die Chicago Bears, nachdem es bereits mit 13 Punkten Vorsprung geführt hatte.

In der entscheidenden Endphase unterlief Brady ein folgenschwerer Fehler. 33 Sekunden vor Schluss hielt er nach einem gescheiterten Passversuch vier Finger in die Höhe, um ein 4. Down anzukündigen. Doch der sechsmalige Super-Bowl-Champion hatte sich verzählt. Sein Fehlversuch war bereits das 4. Down und die Niederlage war perfekt.

"Ich hatte eine große Möglichkeit. Aber wir haben es in den entscheidenden Momenten nicht gut genug gemacht", sagte Brady im Anschluss, ohne auf seinen Irrtum näher einzugehen.

Santos mit Field Goal über 38 Yards

Zuvor hatte Cairo Santos mit einem Field Goal aus 38 Yards 1:13 Minuten vor dem Ende für die Führung der Bears gesorgt. Chicagos Quarterback Nick Foles hatte lange Zeit Mühe, seinen Rhythmus zu finden. Doch mit zwei Touchdowns in den letzten 1:48 Minuten vor der Halbzeit kämpften sich die Bears wieder heran. Es war bereits das dritte Mal, dass Chicago nach einem zweistelligen Rückstand noch einmal zurückschlägt.

Insgesamt brachte Foles 30 von 42 Pässen für 243 Yards und einen Touchdown an den Mann. David Montgomery verzeichnete nach einen 75-Yard-Drive den ersten Rushing Touchdown der Bears in dieser Saison. Auf der anderen Seite blieb Brady mit 25 von 41 Pässen und einem Touchdown hinter den Erwartungen zurück.

Während die Bears nun 4:1-Siege auf dem Konto haben, liegen die Bucs bei 3:2.

