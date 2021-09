München – In der Nacht von Donnerstag auf die Freitag startet die NFL-Saison. Die Tampa Bay Buccaneers treffen auf die Dallas Cowboys (ab 2 Uhr live auf ProSieben)! Quarterback-Legende Tom Brady gegen den wieder genesenen Dak Prescott.

Bei den Bucs und bei den Cowboys ist die Situation der Signal Caller klar, bei einigen anderen Teams könnte die Quarterback-Situation aber noch für Zündstoff sorgen. Wir haben uns drei Fälle angeschaut.

San Francisco 49ers: Jimmy Garoppolo vs. Trey Lance

Jimmy Garoppolo wird die Saison als Starter beginnen, so viel steht fest. Der 29-jährige, der die 49ers 2020 noch in den Super Bowl führte, muss liefern. Hinter ihm wartet Trey Lance, den viele Fans lieber auf dem Feld sehen würden.

Für den jungen Quarterback tradeten die "Niners" ihre Erstrundenpicks der Jahre 2022 und 2023 sowie einen Drittrundenpick 2022 in Richtung Miami. Die Message ist also klar: Lance ist die Zukunft, Garoppolo nur noch Quarterback auf Zeit.

In der Preseason zeigte der Rookie durchaus gute Ansätze, kann hinter Garoppolo wachsen und lernen. Oft genug gab es Fälle in denen junge Quarterbacks zu früh auf das Feld mussten. Auf Spielzeit wird der 21-jährige aber auf jeden Fall kommen. Das bestätigte Coach Kyle Shanahan. Hinzu kommt, dass Jimmy Garoppolo in der Vergangenheit immer wieder verletzt war. In seinen vier Saisons bei den 49ers absolvierte er nur in der Saison 2019 mehr als sechs Spiele.

Gut möglich also, dass sich der Wunsch vieler Fans erfüllt und Trey Lance recht schnell starten wird.

Bears: Andy Dalton vs. Justin Fields und die Chicago-Fans

Andy Dalton kann einem fast leidtun. In der Free Agency unterschrieb er einen Vertrag bei den Chicago Bears mit dem Versprechen, dass er der Starting-Quarterbeck sein wird. Dann holten sich die Bears aber mit dem elften Pick Justin Fields in die "Windy City". Nach überzeugenden Auftritten in der Preseason wollen die Fans nun, dass der 22-jährige startet.

Auch für viele Experten kam es überraschend, dass sich Head-Coach Matt Nagy trotz Fields guter Leistungen für Andy Dalton als Starter aussprach.

Es scheint jedoch nur eine Frage der Zeit zu sein, bis sich dieser Umstand ändert. Niemand sollte überrascht sein, wenn Dalton schon in Woche zwei auf der Bank Platz nehmen muss und Fields die Geschicke der Bears-Offense leitet. Dann wären auch die Gemüter der Fans beruhigt.

Vikings: Kirk Cousins vs. gesunder Menschenverstand

Kirk Cousins geht in seine vierte Saison bei den Minnesota Vikings. Vollends überzeugt hat er in dieser Zeit nicht und ist bei der Fanbase durchaus umstritten.

Cousins selbst sorgte mit Aussagen über Corona für Aufsehen. Im vergangenen Herbst äußerte sich Cousins wie folgt: "Wenn ich sterbe, dann sterbe ich halt." Impfen lassen will sich der Quarterback nicht. Durchaus möglich also, dass er den Vikings irgendwann während der Saison nicht zur Verfügung steht. You like that?

Übernehmen müsste dann vermutlich Rookie-Quarterback Kellen Mond, den die Vikings in der dritten Runde des diesjährigen Drafts auswählten.

Indianapolis Colts: Carson Wentz vs. die Erwartungen

Viele haben es vielleicht schon vergessen. Carson Wentz war 2017 ernst zunehmender MVP-Kandidat, bevor er sich kurz vor den Playoffs einen Kreuzbandriss zu zog. Nick Foles führte das Team damals in den Super Bowl und gewann gegen die New England Patriots.

Bis heute konnte Wentz nicht an seine Leistungen aus dieser Saison anknüpfen und wurde nach enttäuschenden Leistungen in den Jahren 2019 und 2020 zu den Indianapolis Colts getradet.

Genau wie Cousins gibt es auch bei Wentz Fragezeichen rund um das Thema COVID. Auch er könnte seinem Team während der Saison fehlen. Colts-GM Chris Ballard nahm seine Spieler in die Pflicht: "Sie alle verstehen, dass sie die bestehenden Richtlinien achten und nach diesen leben müssen. Wir werden sie dabei nach unseren Möglichkeiten bestmöglich unterstützen."

Eines ist sicher. Langweilig wird es während der Saison sicherlich nicht!

Philipp Schmalz

