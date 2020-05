München - Nach seiner Entlassung bei den Los Angeles Rams wartet Todd Gurley nach eigenen Angaben immer noch auf einen vertraglich garantierten Betrag von fünf Millionen Dollar. In den sozialen Medien hatte der Running Back seinen alten Arbeitgeber bereits zur Zahlung aufgefordert. Vergeblich.

Bei "Rams Wire" platzte dem 25-Jährigen jetzt der Kragen. "Ich habe mein Geld immer noch nicht, ich pfeife auf die Rams momentan. Sie interessieren mich nicht", schimpfte Gurley. "Ich habe sogar meinen Ex-Teamkollegen gesagt, sie brauchen mich gar nicht kontaktieren bis ich mein Geld habe. Sobald das geklärt ist, bin ich wieder cool mit allen."

Keine offizielle Beschwerde bei der NFLPA

Laut "Yahoo Sports" sollen die Rams die Zahlung zugesagt haben, offenbar besteht aber über die Höhe und den Zeitpunkt Uneinigkeit. "Rams Wire" spekulierte, es könnte sich um Offset Money aus dem Vertrag handeln.

Was auch immer der Grund für die Verzögerung ist, Gurley ist mit seiner Geduld am Ende. Zwar will er keine offizielle Beschwerde bei der NFLPA einreichen, wie Ex-Kollege Clay Matthews. Doch der neue Running Back der Atlanta Falcons setzte seinem alten Team eine Deadline.

Gurley stellt Rams Ultimatum

"Ich weiß nicht, was der Grund ist. Das Schlimmste ist, dass sie genau wissen, dass sie mich bezahlen müssen. Wahrscheinlich nutzen sie einfach die Corona-Situation als Ausrede. Oder sie haben womöglich kein Geld, irgendjemanden zu bezahlen. Ich weiß nur, dass ich am 1. Juni besser mein Geld habe."

Unabhängig davon, wer in diesem Fall im Recht ist, auf die Rams wirft die ganze Geschichte derzeit ein schlechtes Licht.

