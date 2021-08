München - Aaron Rodgers startet aktuell in seine womöglich letzte Saison bei den Green Bay Packers. Die Streitigkeiten mit dem Klub-Management sind vorerst beigelegt, seine Pläne für 2022 aber noch unklar.

Besonders behandelt werden möchte der Spielmacher deshalb aber noch lange nicht.

"Ich gehe nicht auf Abschiedstournee", erklärte A-Rod im Gespräch mit "ESPN" und erläuterte somit seinen gemeinsam mit Wide Receiver Davante Adams abgesetzten Post von "Last Dance".

Jene "ESPN"-Serie hatte die letzte Saison der legendären Chicago Bulls 1998 um Michael Jordan und Scottie Pippen beleuchtet, in der sie noch einmal die Mieserschaft gewannen.

"Ich weiß nicht, was nach der Saison passieren wird, aber ich werde es auf jeden Fall mit der richtigen Perspektive genießen und die Spielzeit nicht so angehen, als müsste ich sie durchstehen. Ich werde alles in vollen Zügen genießen."

In der vergangenen Spielzeit war der Quarterback mit seinem Team im Championship Game der NFC knapp an Tom Brady und den Tampa Bay Buccaneers gescheitert.

Rodgers genießt Zeit in Green Bay

Diesbezüglich erläuterte der 37-Jährige, dass er dabei zum ersten Mal einen Vorgeschmack darauf bekommen habe, wie es sich anfühlt, seine letzten Wochen mit den Packers zu verbringen.

Denn selbst wenn Rodgers neben dem MVP-Titel auch den Super Bowl gewonnen hätte, seit dem Draft von Jordan Love ist klar, dass es für ihn keine langfristige Sicherheit bei den Packers mehr geben wird.

In diesem Wissen hat der Signal Caller bereits die vergangene Saison bestritten.

"Seitdem die Packers den Pick getätigt haben, tickt für mich die Uhr. Ich wusste nicht, ob ich über 2021 hinaus bleibe – und ich wollte keine lahme Ente sein. Das wäre nicht fair gegenüber dem, was ich erreicht habe und was ich für dieses Team bedeute."

Das Wissen über das absehbare Ende seiner Ära in Green Bay hat auf Rodgers große Auswirkungen: "Ich bin froh, dass ich jeden Moment genossen habe, dass ich Gespräche mit bestimmten Jungs gesucht habe, die meine Aufmunterung brauchten. Ich habe die Kopfhörer abgesetzt und die Umgebung, die Reisen und die Zeit mit den Jungs genossen."

Der Quarterback, der drei Jahre hinter Brett Favre auf seine Chance in der NFL warten musste, weiß genau, in welcher Position sich sein Backup Jordan Love aktuell befindet. Darum verschwendet er selbst keine Zeit und genießt die Momente in Green Bay – so lange es noch geht.

