München - Ein Großteil der Partien am vierten Spieltag sind absolviert. Während es bei den frühen Spielen zu einigen Überraschungen kam, wussten auch die 22-Uhr-Spiele nicht zu enttäuschen.

Pittsburgh Steelers at Green Bay Packers 17:27

Souveräner Heimsieg für die Green Bay Packers! Gegen die in der Offensive verletzungsgebeutelten Pittsburgh Steelers hatten Aaron Rodgers und Co. nur wenig Mühe, den dritten Sieg in Folge einzufahren.

Lediglich im ersten Durchgang schafften es die Steelers offensiv mitzuhalten. Mit dem 400. Touchdown-Pass in der Karriere von Ben Roethlisberger schickte der Routinier Diontae Johnson auf Reisen. Die Führung der Steelers hatte zwar bis ins zweite Viertel Bestand, doch dann drehte Aaron Rodgers auf.

Mit 248 Passing Yards und insgesamt drei Touchdowns führte der amtierende MVP sein Team zum Heimsieg. Wide Receiver Randall Cobb zeigte erstmals nach seiner Rückkehr nach Green Bay sein Können und beendete das Spiel mit 69 Receiving Yards und zwei Touchdowns.

"Big Ben" zeigte sich zwar etwas verbessert im Vergleich zur Vorwoche, hatte am Ende jedoch zu wenig Einfluss, um das Spiel in die Richtung der Steelers zu lenken. Mit 232 Passing Yards und einem Touchdown war gegen die Defense der Packers nicht mehr auszurichten.

Arizona Cardinals at Los Angeles Rams 37:20

Überraschung in der NFC West! Im Division-Duell setzen sich die Arizona Cardinals spektakulär bei den Los Angeles Rams durch und bleiben damit weiterhin unbesiegt, während die Gastgeber die erste Saisonniederlage einstecken mussten.

Einmal mehr überragte bei den Arizona Cardinals Quarterback Kyler Murray der gegen die starke Rams-Defense eine weitere Glanzleistung aufs Feld zauberte. Am Ende der Partie stand der kleine Künstler bei 268 Passing Yards und zwei Touchdowns. Dazu steuerte er 39 Rushing Yards bei.

Die bislang tadellose Rams-Offensive musste hingegen einen ersten Rückschlag einstecken. Quarterback Matthew Stafford bekam die PS gegen eine giftige Cardinals-Defense nicht aufs Feld und stand am Ende bei 280 Passing Yards und zwei Touchdowns. Zudem leistete er sich eine Interception.

Besonders gegen den Lauf fand die Rams-Defense keine Antwort. Mit Chase Edmonds und James Conner kamen beiden Running Backs der Cardinals auf insgesamt 170 Rushing Yards und zwei Touchdowns.

Seattle Seahawks at San Francisco 49ers 28:21

Spannung pur im zweiten Division-Duell der NFC West. Die San Francisco 49ers verlangten den Seattle Seahawks alles ab, obwohl sich Quarterback Jimmy Garoppolo im Laufe des Spiels an der Leiste verletzte.

Für ihn kam Rookie-Quarterback Trey Lance ins Spiel, der am Ende bei 157 Passing Yards und zwei Touchdowns stand. Garoppolo erzielte zuvor 165 Passing Yards bei einem Touchdown und einer Interception. Receiver Deebo Samuel legte mit 156 Receiving Yards und zwei Touchdowns eine Glanzleistung auf.

Bei den Seattle Seahwaks hingegen war auf Quarterback Russell Wilson Verlass, der mit 149 Yards und zwei Touchdowns eine effektive Partie ablieferte. Ein spektakulärer Rushing Touchdown des Superstars brachte die Seahawks schließlich auf die Siegerstraße.

Baltimore Ravens at Denver Broncos 23:7

Die Baltimore Ravens marschieren weiter und gewinnen auch bei den ungeschlagenen Denver Broncos. Lamar Jackson überzeugte dabei durch die Luft mit 316 Passing Yards und einem langen Touchdown auf Receiver Marquise Brown.

Aufgrund einer Verletzung von Quarterback Teddy Bridgewater wechselten die Broncos während der Partie auf Drew Lock, der sich in den Schlusssekunden eine Interception erlaubte. Die Defense der Ravens war in den entscheidenden Momenten nicht zu überwinden.

