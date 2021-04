München - In der vergangenen Saison verpassten die Green Bay Packers den Super Bowl nur haarscharf - im NFC Championship Game setzte es gegen die Tampa Bay Buccaneers eine knappe 26:31-Pleite.

Zudem wurde Quarterback Aaron Rodgers zum MVP der Regular Season gewählt. Und trotzdem weiß der Spielmacher zum Beginn seiner 17. Saison in Wisconsin nicht, wie es mit ihm in Zukunft weitergeht.

Zukunft von Rodgers weiter unklar

Im Draft 2020 sicherte sich der Klub überraschend gleich in der ersten Runde die Dienste von Quarterback Jordan Love - dem designierten Nachfolger von A-Rod.

"Bis jetzt ist es definitiv mein Team", erklärte der 37-Jährige nun im Gespräch mit "ESPN". "Ich habe letztes Jahr gesagt, dass ich nicht weiß, ob es wirklich möglich ist, dort zu bleiben. Ich habe immer noch das Gefühl, dass wir genau an diesem Punkt sind. Ich weiß nicht, ob viel davon in meinen Händen liegt. Wir werden sehen, wie es weitergeht", so Rodgers weiter.

Auf die Frage, warum er nicht seinen Packers-Verbleib bis zum Karriereende ankündigt, musste der Spielmacher lachen. "Wir beide wissen, dass das nicht so funktioniert", entgegnete er.

Im vergangenen Monat zahlten die Packers Rodgers 6,8 Millionen Dollar Kader-Bonus, anstatt ihn in einen Signing Bonus umzuwandeln. Erst eine Umstrukturierung würde Rodgers Sicherheit geben. So gehen die Spekulationen über seine Zukunft unvermindert weiter.

