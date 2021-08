München/Green Bay - Der Sommer in Green Bay wird ganz im Zeichen von Jordan Love stehen. Zumindest bis Anfang September. Denn vor dem Start der Regular Season wird Packers-Quarterback Aaron Rodgers das Geschehen weitestgehend von der Seitenlinie beobachten.

Head Coach Matt LaFleur bestätigte am Rande des Training Camps, dass der 37-Jährige "höchstwahrscheinlich" in der gesamten Preseason nicht zum Einsatz kommen wird.

Damit fahren die Packers einen gegensätzlichen Plan als der Champion aus Tampa. Die Buccaneers kündigten an, bereits beim ersten Spiel gegen die Cincinnati Bengals ihren Stars rund um Tom Brady einige wenige Einsatzminuten geben zu wollen.

Entscheidung unabhängig vom Offseason-Hickhack

LaFleur betonte dabei aber auch, dass die Entscheidung nichts mehr dem Hickhack in der spektakulären Offseason der Packers zu tun habe. Ein Blick auf die letzten Jahre zeigt, dass Rodgers nur in Ausnahmefällen in der Preseason auf dem Feld stand.

Während vor der Saison 2020 die Testspiele der Corona-Pandemie zum Opfer fielen, verzichtete A-Rod 2019 ebenfalls komplett. 2018 spielte er insgesamt sieben Snaps, generell hat der Quarterback seit 2015 nie mehr als drei Drives in einer Preseason gespielt.

Love bereit für ersten Einsatz seit eineinhalb Jahren

Stattdessen liegt der Fokus der Packers nun auf Jordan Love. Der Erstrunden-Pick aus dem Jahr 2020 kam in der vergangenen Saison auf keinen Einsatz, stand letztmals beim Senior Bowl im Januar 2020 in einem Spiel auf dem Rasen.

"Ich glaube, es ist über eineinhalb Jahre her. Ich bin super aufgeregt. Das ist der Moment, auf den ich mich vorbereitet habe, seit ich letztes Jahr keine Preseason hatte. Es ist fast so, als hätte ich ein Jahr lang nur für dieses erste Spiel trainiert", sagt Love.

Die Packers treffen in der Nacht zu Sonntag (2 Uhr) auf die Houston Texans.

Kostenlos auf ran.de: NFL Network zeigt 23 Preseason-Spiele live

