München/Green Bay - Die Zukunft von Aaron Rodgers war in der Offseason lange ungeklärt. Nun ist klar, dass der Quarterback zumindest noch diese Saison bei den Green Bay Packers bestreiten wird.

Im Gespräch mit der Reporterin Erin Andrews sagte Rodgers, dass es für ihn wirklich eine Möglichkeit gewesen ist, zu den Denver Broncos oder den San Francisco 49ers getradet zu werden.

"Ja, ich habe daran gedacht", sagt er. "Ich dachte mir, wenn sie (die Green Bay Packers, Anm.d.Red.) eine Änderung vornehmen wollen, obwohl ich gerade MVP geworden bin, worauf sollen wir dann warten? Sie haben meinen Ersatz bereits gedraftet. Also lasst ihn spielen, wenn ihr das möchtet."

Rodgers spricht über Karriereende

Wie es nach dieser Saison für den Passgeber weitergeht, ist völlig offen. Rodgers steht zwar noch bis 2023 bei den Packers unter Vertrag. Allerdings soll es nach dieser Spielzeit eine Ausstiegsmöglichkeit geben. Green Bay hat in Jordan Love, dem Erstrundenpick des Jahres 2020, den potenziellen Nachfolger bereits gefunden.

Rodgers könnte zu einem anderen Team wechseln. Allerdings wäre auch ein Karriereende möglich. "Ich habe nicht das Gefühl, dass ich auf dem Feld noch etwas zu beweisen habe", sagt er.

"Ich denke, es geht mehr um den Genuss und das Glück und die Lebensqualität, die mir dieses Spiel im Laufe der Jahre geboten hat. Ich muss dazu in der Lage sein, mich zu 100 Prozent für alles zu engagieren, was mein Job mit sich bringt. Und es gab in der Offseason häufiger die Situation, in der ich das Gefühl hatte, dass ich das nicht mehr mit voller Hingabe machen kann."

Packers-Fans werden nun hoffen, dass sich die Situation vorerst nicht mehr ergibt.

