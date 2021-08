München - Bei kaum einem NFL-Team ist in dieser Offseason so viel los wie bei den Green Bay Packers. Erst die endlose Diskussion um die Zukunft von Aaron Rodgers, dann die stockenden Vertragsverhandlungen mit Davante Adams. Nun sorgt die nächste Personalie für Aufsehen.

So haben Rodgers und diverse andere Spieler eine Rückkehr von Linebacker Clay Matthews gefordert. Diesem Wunsch hat General Manager Brian Gutekunst nun aber erst einmal eine Absage erteilt.

Gutekunst verneint Gespräche über Matthews

In einem Gespräch mit US-Reportern wurde er zu Matthews befragt und erklärte, es habe darüber "keine Diskussionen" gegeben.

Sollten die Packers überhaupt über eine Rückkehr nachdenken, dürfte es Gutekunst vermutlich vorziehen, bis nach der ersten Woche der regulären Saison zu warten. Stehen sogenannte "NFL-Veterans" - also Spieler mit mindestens vier Jahren NFL-Erfahrung - nämlich im ersten Spiel einer Saison im aktiven Kader, ist ihnen das volle "Veterans"-Gehalt quasi garantiert.

Das minimale Gehalt für Profis mit mindestens vier Jahren NFL-Zugehörigkeit beträgt in der Saison 2021 laut Tarifvertrag 990.000 US-Dollar, bei Athleten mit mindestens sieben Jahren in der NFL sind es 1,075 Millionen US-Dollar.

Rodgers will Matthews zurück

Stein des Anstoßes war ein Posting von Quarterback Rodgers. Dieser hatte in einer Instagram-Story mit den Worten "Bring him back" eine unmissverständliche Nachricht an die Packers-Verantwortlichen gesendet. Der Spielmacher stand jahrelang gemeinsam mit Matthews auf dem Feld, zusammen gewannen sie in der Saison 2010 den Super Bowl.

Aber auch andere Ex-Kollegen von Matthews wie Offensive Tacke David Bakhtiari oder der gerade erst zurückgekehrte Wide Receiver Randall Cobb beteiligten sich. Der Linebacker wiederum antwortete mit einem Bild, das einen Mann mit Fernglas zeigt - und verlinkte die alten Kollegen.

Matthews hatte die Packers 2018 in Richtung LA Rams verlassen, in der vergangenen Spielzeit stand er allerdings bei keinem Team unter Vertrag.

