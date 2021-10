München - Die Schlagzeilen nach dem 24:21-Erfolg der Green Bay Packers über die Arizona Cardinals gehörten hauptsächlich Rasul Douglas und seiner Interception.

Aber ein altbewährtes und bestens miteinander bekanntes Duo hatte zuvor überhaupt erst den Grundstein dafür gelegt, dass der Klub aus Wisconsin ihren siebten Sieg im achten Spiel landen konnte.

Gehandicapt von einigen Ausfällen wie Star-Receiver Davante Adams (COVID-19), lieferte Wide Receiver Randall Cobb einen Beweis für seine Wichtigkeit im Packers-Spiel.

Drei Mal fing er den Pass von Quarterback Aaron Rodgers für insgesamt 15 Yards, davon gleich zwei Touchdowns. Eine starke Ausbeute.

Rodgers brachte Cobb das Packers-Playbook bei

Ohne Frage war es Rückkehrer Cobb, der die wichtigen Bälle aus Packers-Sicht fing und damit unterstrich, dass sich die Bemühungen von Rodgers gelohnt haben. Denn nach einer turbulenten Offseason, in der bei Rodgers zwischen Trade, Verbleib bei den Packers und Karriereende alles denkbar erschien, soll Cobb eine Bedingung für Rodgers' Bleiben in Wisconsin gewesen sein.

Den Star-Quarterback und den Wide Receiver verbindet eine besondere Freundschaft, die weit über das Football-Feld hinausgeht.

So war es Rodgers, bei dem Cobb nach seiner Rückkehr zu den Packers zunächst wohnte. Unter einem Dach war es dann auch der Packers-Quarterback, der Cobb das Playbook der Packers unter Matt LaFleur näherbrachte.

"Natürlich war auch mal der Fernseher an und er wollte einige Male, dass ich aufhörte, wenn es zu viele Informationen auf einmal waren. Aber ich wollte ihm so schnell wie möglich alles beibringen", erzählte Rodgers vor einigen Wochen über die gemeinsame Zeit mit Cobb.

Der Wide Receiver meinte dazu: "Ihr wisst, wie er ist und wie sein Hirn arbeitet. Meines arbeitet etwas anders, also musste ich ihm sagen: 'Ok, es reicht jetzt. Ich lerne das von meinen Coaches, denn du bist mir gerade zu schnell.'"

Aber trotz dieser Unterschiede blickt Cobb voller Dankbarkeit auf die Zeit unter Rodgers' Dach zurück. "Wir sind wohl mehr zusammen abgehangen, als in den vergangenen drei Jahren zusammen."

Aaron Rodgers: "Es war eine tolle Zeit, bis Aiyda kam"

Rodgers witzelte mit seinem, ihm eigenen, Humor: "Es war eine tolle Zeit, bis Aiyda (Ehefrau von Cobbs; Anm. d. Red.) kam und der Spaß vorbei war."

Der Spaß war Cobb zuvor auf dem Platz ein Stück weit abhandengekommen, nachdem er die Packers 2019 verlassen hatte. Zunächst unterschrieb er einen Einjahresvertrag bei den Dallas Cowboys über fünf Millionen Dollar, bevor er sich 2020 den Houston Texans für drei Jahre und 27 Millionen Dollar anschloss.

Doch in Texas konnte er nicht an seine bisherigen Leistungen anknüpfen und verpasste obendrein auch noch, aufgrund einer Zehenverletzung, die letzten sechs Saisonpartien. Nachdem bei den Texans auch noch der Neuaufbau eingeleitet wurde, da die Situation um Quarterback Deshaun Watson zu undurchsichtig erschien, war klar, dass Cobbs nach nur einer Saison seine Zelte abbrechen sollte.

Für einen Sechstrunden-Pick im kommenden Draft holten die Packers den "verlorenen Sohn" zurück. Gerade einmal zwei Stunden ließ Cobb nach der Bekanntgabe des Trades verstreichen, bevor er direkt nach Wisconsin und zu Buddy Rodgers ging. Seine Frau und die beiden gemeinsamen Kinder mussten den Umzug ohne ihn managen.

"Ich habe auch die andere Seite kennengelernt und ich bin sehr froh, wieder hier zu sein. Meine Teamkollegen sagten, dass ich mich verhalte, als ob ich aus dem Gefängnis entlassen worden sei", erzählte der 30-Jährige bei seiner Vorstellung in Green Bay.

"Jeder liebt doch ein Ende wie im Märchen"

Keine Frage, es kommt wieder zusammen, was zusammengehört, zumindest aus der Sicht von Rodgers und Cobb. Doch auch die Packers-Fans dürften die Rückkehr begrüßt haben, schließlich lieferte Cobbs auch schon in Woche vier gegen die Pittsburgh Steelers ordentlich ab. Der Wide Receiver fing fünf Pässe für 69 Yards und zwei Touchdowns und fehlte bislang in noch keiner Partie.

Die enge persönliche Bindung mit "Packers-Mastermind" Rodgers könnte zudem noch zu einem echten X-Faktor werden in den entscheidenden Wochen der Saison. Mit einer Bilanz von nun 7-1 und der Spitzenposition in der NFC reifen in Wisconsin mal wieder die Super-Bowl-Träume. Während Rodgers bereits 2011 triumphieren konnte, wurde Cobb erst zweieinhalb Monate danach von den Packers gedraftet.

"Wiedervereint mit seinen Freunden, mit der Chance auf einen Super-Bowl-Run. Es fühlt sich an, als würde sich alles in die richtige Richtung fügen. Jeder liebt doch ein Ende wie im Märchen, oder?" sagte Cobbs Ehefrau Aiyda über die Rückkehr ihres Mannes nach Green Bay.

Gegen ein eventuelles Titel-Märchen hätten wohl auch Rodgers und Cobb nichts einzuwenden.

Markus Bosch

