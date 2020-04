München – Es war die größte Aufholjagd der Super-Bowl-Geschichte. Und wir zelebrieren sie mit der #ranNFL-Community noch einmal! ProSieben MAXX und ran.de zeigen Euch heute ab 23:50 Uhr den spektakulären Super Bowl LI vom 5. Februar 2017 zwischen den New England Patriots und den Atlanta Falcons in voller Länge und mit dem Original-Kommentar von Frank Buschmann, Patrick Esume, Markus Kuhn und Netman Christoph "Icke" Dommisch.

Taucht noch einmal ein in eine Partie, die unglaubliche 31 Super-Bowl-Rekorde aufstellte und eine absolute Sternstunde in der Karriere von Tom Brady werden sollte. Ein Spektakel, in dem sogar der unterlegene Quarterback Matt Ryan das viertbeste Quarterback Rating der Super-Bowl-Historie erreichte. Und der erste Super Bowl überhaupt, der in die Overtime ging.

Bereits ab 19 Uhr: Cleveland Browns at Baltimore Ravens auf ran.de

Als Appetitmacher zeigt ran.de bereits ab 19 Uhr das Regular-Season-Spiel der Cleveland Browns bei den Baltimore Ravens komplett im Relive.

In der NFL-freien Zeit zeigt ran Football immer samstags und sonntags ab 19:00 Uhr auf ran.de 17 Spiele der Regular Season 2019 - und Ihr entscheidet, welches.

Dabei stehen von jedem Spieltag jeweils die 19-Uhr-Spiele, die wir im TV auf ProSieben MAXX und im Livestream auf ran.de gezeigt haben, zur Auswahl.

Ihr könnt also aus jedem der 17 Spieltage aus zwei Partien auswählen. Die Abstimmung erfolgt über die ran-App (erhältlich im App-Store für Apple und Android).

Außerdem zeigen ProSieben MAXX und ran.de immer von Samstag auf Sonntag einen Super Bowl ab 23:45 Uhr in voller Länge!

Die weiteren Super Bowls:

25. April: Super Bowl 52 - Philadelphia Eagles vs. New England Patriots

02. Mai: Super Bowl 53 - New England Patriots vs. Los Angeles Rams

09. Mai: Super Bowl 54 - Kansas City Chiefs vs. San Francisco 49ers

