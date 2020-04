München - Von Montag bis Mittwoch habt ihr in der Hand, welche Spiele der Regular Season ran.de am kommenden Wochenende noch einmal in voller Länge zeigt. Die Abstimmung erfolgt über die ran-App (erhältlich im App-Store für Apple und Android).

Folgende Partien des 6. und 7. Spieltags der Regular Season 2019 stehen für das kommende Wochenende zur Auswahl:

Für Samstag, den 25. April ab ca. 19:45 Uhr (6. Spieltag):

Entweder Houston Texans at Kansas City Chiefs mit Patrick Esume und Björn Werner

oder Seattle Seahawks at Cleveland Browns mit Franz Büchner

Für Sonntag, den 26. April ab 19 Uhr (7. Spieltag):

Entweder Oakland Raiders at Green Bay Packers mit Jan Stecker und Patrick Esume

oder Houston Texans at Indianapolis Colts mit Roman Motzkus

Außerdem zeigen ProSieben MAXX und ran.de am Sonntag, den 25. April ab 23.50 Uhr Super Bowl 52 - Philadelphia Eagles vs. New England Patriots in voller Länge.

Bereits zuvor in der Nacht von Donnerstag auf Freitag beginnt um 23.50 Uhr die große #ranFootball-Nacht auf ProSieben MAXX mit der Wiederholung des diesjährigen College-Finals und der Live-Übertragung des NFL Drafts 2020 ab 1.45 Uhr auf ProSieben MAXX und ran.de.

