München - Er war einer der größten Quarterbacks der NFL-Geschichte. Doch hinter dem glänzenden Scheinwerferlicht hatte Brett Favre schwerwiegende Probleme.

In seinem Podcast "Bolling with Favre" sprach der 51-Jährige nun über seine Abhängigkeit von Schmerzmitteln, die schlussendlich dazu führte, dass Favre nach seinem Super-Bowl-Sieg 1997 Selbstmordgedanken hatte.

"Ich war so tief, wie ich nur sein konnte", erklärt der dreimalige MVP: "Ich sagte mir, es gibt nur zwei Möglichkeiten: Entweder ich sterbe oder ich spüle diese Pillen die Toilette runter. Ich saß zwei Stunden lang neben der Toilette. Schließlich schüttete ich die Pillen in die Toilette, spülte sie herunter und wollte mich fast umbringen, weil ich das tat."

Favre nahm 14 Tabletten in einer Nacht

Seine Abhängigkeit entwickelte Favre bereits im Jahr 1994. Nach diversen Verletzungen nahm er zunächst zwei Pillen am Tag, später steigerte sich die Dosis jedoch immer mehr. Am Ende verbrauchte er eine monatliche Dosis an nur zwei Tagen.

Favre begab sich 1995 in eine Entzugsklinik und gewann kurz darauf seinen zweiten MVP-Titel. Dabei hatte der Quarterback mit heftigen Entzugserscheinungen zu kämpfen: "Ich hatte Schweißausbrüche. Jeden Abend um 9 Uhr zitterte ich, weil das genau die Zeit war, in der ich die Tabletten zuvor nahm."

Nach einer weiteren Verletzung stand er 1996 kurz vor einem Rückfall und begab sich daraufhin erneut in eine Klinik. Wenige Jahre später entwickelte Favre zudem ein Alkoholproblem - es folgte ein weiterer Entzug 1998.

Seit knapp 20 Jahren ist der Hall of Famer mittlerweile aber clean.

