München – Die Kritik kam sofort. Und sie kam ungefiltert. Denn Kindermund tut bekanntlich Wahrheit kund.

Adrian Peterson nahm sich die Ausführungen seines Sohnes dann auch zu Herzen. Der ist übrigens zehn Jahre alt.

"Er fragte: Papa, warum läufst du so hoch?'" sagte Peterson. "Das ist die eine Sache, die ich ihm immer predige, und er war in der Lage, es mir zu predigen. Ich habe gesagt: 'Weißt du was? Du hast Recht.'"

Ersatz für Derrick Henry

Running-Back-Legende Peterson war von den Tennessee Titans (7-2) nach der Verletzung von Superstar Derrick Henry als Ersatz verpflichtet worden. Peterson kam bei seinem ersten Einsatz beim 28:16 bei den Los Angeles Rams in der vergangenen Woche auf 21 Yards und einen Touchdown.

"Ich bin wütend auf mich selbst, weil ich mir dessen während des Spiels nicht bewusst war", sagte Peterson. "Aber ich hatte seit zehn Monaten kein Spiel mehr bestritten. Allerdings mache ich das schon seit langer Zeit. Das ist die Art von Anpassung, die mir leicht fallen wird."

AP erlief 2012 insgesamt 2.097 Yards für die Minnesota Vikings und ist mit Henry einer von vier Running Backs, die jene Marke von 2.000 Yards in einer Saison knacken konnten. Der 36-Jährige verbuchte in der vergangenen Saison 604 Yards und sieben Touchdowns für die Detroit Lions.

Seitdem war er Free Agent, ehe ihn die Titans holten. Am Sonntag, in seinem zweiten Spiel nach der langen Pause, geht es für Peterson und die Titans gegen die New Orleans Saints, die bei einer 5:3-Bilanz stehen.

Er sei bei einigen Spielzügen gegen die Rams zu schnell gewesen und habe die O-Line nicht für sich arbeiten lassen, sagte er: "Das sind Dinge, die ich aus dem Spiel mitgenommen habe und die ich verbessern werde." Er fühlt sich nach den Trainingstagen wohler, "zehnmal besser als letzte Woche", sagte Peterson.

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.