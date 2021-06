NFL

Rodgers, Gilmore und Co.: Minicamp-Schwänzer der NFL

Die Saisonvorbereitung in der NFL ist in vollem Gange, aber auch im Jahr 2021 verzichten einige NFL-Spieler aus verschiedenen Gründen auf die verpflichtenden Minicamps - obwohl sie dafür von ihrer Franchise mit einer Strafe im hohen fünfstelligen Bereich belegt werden können. ran gibt in der Galerie einen Überblick.