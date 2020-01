München - Zwei Wochen vor dem Super Bowl entscheiden sich die Teilnehmer in den Championship Games der AFC und NFC.

Doch was sind die Championship Games überhaupt?

Die erste Begegnung am Sonntag zwischen den Kansas City Chiefs und den Tennessee Titans (ab 20:45 Uhr live auf ProSieben und ran.de) bildet das Finale um die Meisterschaft in der American Football Conference (AFC).

In der Nacht auf Montag folgt das Finale um die Meisterschaft in der National Football Conference (NFC), wenn die San Francisco 49ers die Green Bay Packers empfangen.

Die Championship Games bilden sozusagen die Halbfinalspiele um den Einzug in den Super Bowl und die Sieger der beiden Conference-Meisterschaften treten schließlich am 2. Februar (ab 22:45 Uhr live auf ProSieben und ran.de) in Miami gegeneinander an.

Wer tritt in den Championship Games an?

Green Bay Packers - die Erfahrenen

Das Team: Die Packers aus Green Bay in Wisconsin, einer eher kleineren Stadt mit knapp über 100.000 Einwohnern, sicherten sich schon neunmal den Titel in der NFC und gewannen viermal den Super Bowl, zuletzt in der Saison 2010.

Der Quarterback: Aaron Rodgers ist einer von zwei verbliebenen Spielern der Meistermannschaft, wurde beim letzten Triumph als Super Bowl-MVP ausgezeichnet. Der andere Spieler ist Kicker Mason Crosby.

In dieser Saison führte der zweimalige Regular Season MVP Rodgers sein Team erstmals seit drei Jahren wieder in die Playoffs. Dies will er nun mit seiner zweiten Super Bowl-Teilnahme krönen.

Die Besonderheit: Die Green Bay Packers sind das einzige "Major League Team" der USA, das mehr als 350.000 Anteilseigner besitzt. An Tickets für Heimspiele zu kommen, gilt als unmöglich. Die Wartezeit für eine Jahreskarte beträgt schätzungsweise 40 Jahre.

San Francisco 49ers - die Defensiv-Monster

Das Team: Die San Francisco 49ers sind in dieser Saison wohl das kompletteste Team der Liga. Ihre Stärke: Sie können auf beiden Seiten des Feldes dominieren, also sowohl mit ihrer Offense - insbesondere dem Laufspiel, als auch der Defense.

Nachdem die Kalifornier in den letzten Jahren viel Lehrgeld zahlten und das Team rundherum erneuerten, starten die Goldhelme diese Saison einen neuen Angriff auf den Super Bowl. Die letzte Teilnahme der 49ers datiert aus der Saison 1994.

Der Quarterback: Zu Beginn der vergangenen Saison zog sich Franchise-Quarterback Jimmy Garoppolo einen Kreuzbandriss zu. Die Folge? Mit der zweitschlechtesten Bilanz zogen die 49ers im Draft an zweiter Stelle Defensive End Nick Bosa, der bereits in seiner ersten Saison bei den gegnerischen Quarterbacks für Alpträume sorgt.

Garoppolo erholte sich von seiner Verletzung und führte die 49ers überraschend zum ersten Platz in der NFC West - noch vor den Seattle Seahawks und Los Angeles Rams.

Die Besonderheit: Die 49ers sind eine der traditionsreichsten und erfolgreichsten Klubs der NFL. Mit Joe Montana spielte einer der besten Quarterbacks der NFL-Geschichte bei den Kaliforniern und auch Montanas Erbe Steve Young sorgte mit spektakulären Aktionen - wie "The Catch" - und dem bis dato letzten Triumph San Franciscos für Jubelstürme.

Allerdings ist trotz der Goldhelme in San Francisco nicht alles Gold, was glänzt: Die Ausbootung der NFL von Colin Kaepernick nahm bei den 49ers ihren Lauf.

Tennessee Titans - der Favoritenschreck

Das Team: Am 6. Spieltag verloren die Titans mit 0:16 bei den Denver Broncos, mit einer Bilanz von 2-4 waren sie weit weg von einer Playoff-Teilnahme. Daraufhin griff Head Coach Mike Vrabel durch, setzte Quarterback Marcus Mariota auf die Bank und beförderte Ryan Tannehill zum Starter. Seither läuft es bei den Titans.

Nachdem sie in den Divisional Playoffs die hochfavorisierten Baltimore Ravens ausschalteten, wartet mit den Chiefs nun die nächste Mammutaufgabe auf die Männer von Coach Vrabel.

Der Quarterback: Tannehill kam als Backup vor der Saison per Trade aus Miami. Das Kuriose: Derzeit zahlen die Dolphins noch fünf der sieben Millionen Dollar Jahresgehalt.

Der eigentliche Star ist allerdings ein anderer: Running Back Derrick Henry pulverisierte erst in der Wild Card Runde die Defense von Titelverteidiger New England Patriots mit 182 Rushing Yards, vergangene Woche setzte er mit 195 Rushing Yards und einem selbst geworfenen Touchdown das nächste Ausrufezeichen in den Playoffs.

Die Besonderheit: Ihren Namen verdanken die Titans ihrer Wirkungsstätte Nashville, da diese in den USA als das "Athen des Südens" bekannt ist und somit eine Verbindung zur griechischen Mythologie besteht. Bevor sie im Jahr 1997 in den Bundesstaat Tennessee umzogen, spielten sie unter dem Namen Houston Oilers in Texas.

Kansas City Chiefs - die Offensivkünstler

Das Team: Keine andere der übrigen Mannschaften besitzt so viel Feuerkraft in der Offense wie die Chiefs. Mit Head Coach Andy Reid haben sie zudem einen der besten Trainer der Liga Sein Manko: Er gewann noch nie den Super Bowl, stand nur 2004 mit den Philadelphia Eagles im Endspiel gegen die Patriots. Und: die Chiefs konnten in ihrer Historie noch nie das Championship Game für sich entscheiden.

Der Quarterback: Patrick Mahomes ist zwar erst 24 Jahre alt, gilt jetzt schon als einer der besten Quarterbacks in der NFL. Nachdem er in der vergangenen Saison die Auszeichnung als wertvollster Spieler erhielt, bremsten ihn in der Regular Season mehrere kleine Verletzungen aus. In den Playoffs war er jedoch wieder voll da, warf gegen die Houston Texans für 321 Yards und 5 Touchdowns ohne Interceptions. Mit No-Look-Pässen oder Würfen mit der linken Hand lässt er vieles spektakulär aussehen.

Die Besonderheit: Das Arrowhead Stadium gilt als die lauteste Spielstätte der NFL. Im "Pfeilkopf Stadion" wurden am 29. September 2014 in einem Monday Night Game gegen die New England Patriots 142,2 Dezibel gemessen. Ab 90 Dezibel empfiehlt ein Ohrenarzt einen Gehörschutz.

Sebastian Kratzer

