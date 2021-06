München - Nachdem zuletzt bereits Tom Brady unterstützende Worte für Aaron Rodgers hatte, springt dem Packers-Star mit Alex Smith nun eine weitere Quarterback-Legende zur Seite.

Nach 16 Jahren in der Liga beendete dieser nach der abgelaufenen Saison seine aktive Karriere. Rodgers hingegen würde 2021 in sein 17. Jahr mit den Packers gehen, wäre da nicht der andauernde Streit zwischen dem 37-Jährigen und dem Team aus Wisconsin.

Smith: "Situation ist nicht ideal"

"Natürlich ist die Situation nicht ideal und sollte anders ablaufen", erklärte Smith den Holdout von Rodgers gegenüber "USA Today Sports". Gleichzeitig stärkte er dem amtierenden MVP der Liga den Rücken: "Er verdient etwas mehr Respekt und Kommunikation als der einfache Durschnittsspieler. Etwas mehr Kommunikation zu fordern ist keine große Sache", so Smith.

So könne er Rodgers' Groll gegenüber den Verantwortlichen in Green Bay durchaus nachvollziehen: "So etwas wie ein Austausch fand in den letzten Jahren offensichtlich nicht statt." Auch die jüngsten Leistungen von Rodgers würden dies zeigen.

"Er hat 16 Jahre für diese Franchise gegeben und gerade erst eine der besten Spielzeiten eines Quarterbacks der Geschichte hingelegt. Ein Jahr zuvor wurde noch spekuliert, ob er denn nicht über seinen Zenit sei und immer schlechter werden würde", so Smith weiter.

Fehlender Respekt nicht nur in der NFL ein Problem

Noch ist unklar, ob Rodgers in Kürze zum verpflichtenden Trainingscamp der Packers erscheinen wird. Im Falle eines Fernbleibens könnten ihm die Packers eine saftige Geldstrafe aufdrücken und Teile seines Gehalts einbehalten.

"So wie Leute teilweise behandelt werden, verwundert es nicht, dass er das Thema öffentlich angesprochen hat", sagte Smith: "In jedem Sport und jedem Bereich der Gesellschaft ist es wichtig, wie man die Leute behandelt", so der dreimalige Pro Bowler.

Dass die Situation zwischen Rodgers und den Packers irreversibel zerbrochen ist, glaubt Smith allerdings nicht: "Es war nicht ideal in letzter Zeit, aber ich hoffe, dass sie das Problem lösen können", sagte er abschließend.

