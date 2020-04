Denver/München - Jahr für Jahr ist der NFL-Draft ein sich über mehrere Tage erstreckendes Ereignis, an dem Träume wahr, aber auch Hoffnungen zerstört werden.

Diese emotionale Achterbahnfahrt verlief in diesem Jahr für einen Spieler besonders glücklich, der gar nicht am Draft teilnahm. Die Rede ist von Drew Lock, dem jungem Quarterback der Denver Broncos.

Denn Lock bekam mit den Picks seines General Managers John Elway signalisiert, dass dieser in den kommenden Jahren auf ihn setzen möchte. Dass der 23-Jährige, der gerade einmal fünf NFL-Spiele absolviert hat, der neue Franchise Quarterback werden soll, der in Colorado seit Jahren händeringend gesucht wird.

"Um erfolgreich zu sein und Drew eine Chance zu geben, erfolgreich zu sein, mussten wir Geschwindigkeit und Talent für unsere Offense holen", erklärte Elway: "Deshalb habe ich so entschieden."

Receiver mit ordentlich Speed

Als ersten Pick holten die Broncos Jerry Jeudy, den vielleicht besten Receiver im Draft. Dieser dürfte aber nur als zweiter Wide Receiver zum Einsatz kommen, da der ebenfalls erst 24 Jahre alte Pro Bowler Courtland Sutton der Platzhirsch am Fuße der Rocky Mountains ist.

Jeudy wird es in seiner Rookie-Saison also nicht mit den Top-Cornerbacks der gegnerischen Mannschaft zu tun bekommen. Dieser Umstand dürfte ihm und Lock helfen, eine gute Verbindung zueinander aufzubauen.

Als wäre dies nicht genug, wurde Lock in Runde zwei mit Receiver K.J. Hamler eine weitere, explosive Waffe an die Hand gegeben. Hamler ist ein Spieler, der die 40 Yards unter 4,3 Sekunden laufen und alleine auf Grund seiner enormen Geschwindigkeit jede Defense vor Probleme stellen kann.

Lock kennt den neuen Tight End vom College

Apropos Speed: Viertrunden-Pick Albert Okwuegbunam ist ebenfalls für seine enorme Geschwindigkeit bekannt, der Tight End spielte mit Lock bereits am College im Team der Missouri Tigers zusammen.

In Denver war zuletzt schon vom "Mile High Track Club", Denvers neuem Sprint Team, die Rede. Auf dem Papier können wohl lediglich die Kansas City Chiefs mit den Broncos mithalten, was die pure Geschwindigkeit in der Offense angeht.

Neuer Beschützer, gutes Laufspiel

Wie gesagt, Lock dürfte den Draft hoch erfreut verfolgt haben. Zumal er in der dritten Runde mit Center Lloyd Cushenberry III auch noch einen persönlichen Beschützer zur Seite gestellt bekam.

Bereits vor dem Draft wurde das Laufspiel verbessert. Nach seinem Holdout bei Los Angeles Chargers landete mit Melvin Gordon ein echter Star-Running-Back in der Höhenluft Denvers. Mit Pro Bowler Philip Lindsay dürfte er ein starkes Ballträger-Duo bilden, das ebenfalls Druck von einem jungen Quarterback nehmen kann.

Richtungswechsel in Denver

Der diesjährige Draft markiert einen echten Richtungswechsel in der Ausrichtung der Broncos. In den vergangenen Jahren lag das Hauptaugenmerk auf defensivem Football und darauf, die nach dem Karriereende von Peyton Manning klaffende Lücke auf der Quarterback-Position zu schließen.

Brock Osweiler, Trevior Siemian, Paxton Lynch, Case Keenum und Joe Flacco – sie alle wurden gewogen und für zu leicht befunden. Für die letzten fünf Spiele der vergangenen Saison übernahm dann Drew Lock, der Zweitrunden-Pick des vergangenen Jahres. Er fuhr vier Siege ein, schnell gewann "Mountain Drew" mit seiner Art zu spielen die Herzen der Broncos-Fans.

Elway glaubt an Lock

Nun geht John Elway, der selbst als Quarterback mit den Broncos zweimal den Super Bowl gewann, "All In". der General Manager baut um den jungen Signal Caller eine neue Mannschaft auf, die offensives Spektakel verspricht. Dieses Vorhaben sollte allerdings auch gelingen, denn selbst die lebende Denver-Legende Elway geriet nach den Fehlgriffen der letzten Jahre auf der wichtigsten Position mehr und mehr in die Kritik.

"Er ist ein Junge, bei dem wir das Gefühl haben, dass er in dieser Liga für eine lange Zeit ein guter Footballspieler sein kann", sagte Elway kürzlich bei "NBC". Die neue Highspeed-Offense der Broncos soll Lock dabei helfen, dieses Potenzial abzurufen.

Jetzt muss der junge Quarterback in seinem zweiten Jahr aber auch abliefern. Ansonsten könnten die Glücksgefühle des Drafts schnell in Enttäuschung umschlagen.

Christian Stüwe

