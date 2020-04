München - Der erste Tag des NFL-Drafts ist vorüber und bot bereits einiges an Spektakel - trotz der besonderen Umstände aufgrund der Coronakrise. So findet die Talenteziehung erstmals virtuell statt, die große Veranstaltung in Las Vegas wurde abgesagt.

Während Joe Burrow den diesjährigen Draft eröffnete, geht es nun weiter. Die zweite Runde des NFL-Drafts seht ihr in der Nacht von Freitag auf Samstag ab 1 Uhr im Livestream auf ran.de

Drei Webshows rund um den Draft mit Icke und Max

ran.de erweitert das Draft-Spektakel mit drei Webshows zur großen ran Football-Woche. Am Mittwoch, den 22. April, blickten Icke und Max auf den Draft voraus, am Samstag, den 25. April rekapitulieren sie die ersten Runden und am Montag, den 27. April jeweils ab 18:30 Uhr analysieren sie die Teams nach den sieben Runden.

Philly Special auf ProSieben MAXX im Relive

Zudem zeigt ProSieben MAXX am Samstag, den 26. April ab 23:45 Uhr den Super Bowl LII zwischen den New England Patriots und Philadelphia Eagles mit Jan Stecker, Coach Patrick Esume, Sebastian Vollmer und Icke aus Minneapolis inklusive Halftime Show von Justin Timberlake und Philly Special im Relive.

Auf ran.de seht Ihr am Samstag, den 25. und Sonntag, den 26. April Eure Wunschspiele vom 6. und 7. Spieltag der Saison 2019 im Relive.

Die große ran Football-Woche im Überblick

Fr., 24. April: RELIVE - Der NFL Draft 2020 on demand auf ran.de

Sa., 25. April, 01:00 Uhr: LIVE - Der zweite Tag des NFL Drafts im Livestream auf ran.de

Sa., 25. April: RELIVE - Der zweite Tag des NFL Drafts 2020 on demand auf ran.de

Sa., 25. April, 18:30 Uhr: LIVE - #ranNFL Webshow nach dem Draft mit Icke und Max Zielke.

Sa., 25. April, ca. 19:45 Uhr im Anschluss an die Webshow: Relive vom 6. Spieltag - Houston Texans at Kansas City Chiefs mit Patrick Esume und Björn Werner

Sa., 25. April, 23:45 Uhr: RELIVE - Super Bowl LII in voller Länge auf ProSieben MAXX und ran.de

So., 26. April, 19:00 Uhr: RELIVE - 7. Spieltag - Oakland Raiders at Green Bay Packers mit Jan Stecker und Patrick Esume

Mo., 27. April, 9:00 Uhr: Beginn der Votings für die Relives vom 8. und 9. Spieltag aus der NFL Saison 2019 in der ran APP

Mo. 27. April, 18:30 Uhr: LIVE - #ranNFL Webshow mit Icke und Max Zielke auf ran.de und facebook.

