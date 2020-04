München - Der NFL Draft 2020 steht unmittelbar vor der Tür. Wenn die 32 NFL-Klubs die besten Athleten vom College auswählen, ist kurz auch die Corona-Krise vergessen.

Allerdings beeinflusst auch die Pandemie die Talenteziehung, sie findet erstmals virtuell statt, die große Veranstaltung wurde abgesagt.

Dennoch ist es das Live-Sportevent schlechthin derzeit. ProSieben MAXX überträgt in der großen ran Football Nacht den NFL Draft 2020 live ab 1:45 Uhr, schon ab 23:50 Uhr werdet ihr mit dem Countdown zum NFL Draft 2020 und der Wiederholung des College-Finals auf die Talenteziehung eingestimmt.

Drei Webshows rund um den Draft mit Icke und Max

Denn zuvor begrüßen Euch Christoph Icke Dommisch, Volker Schenk und Max Zielke aus dem Studio in Unterföhring und Coach Patrick Esume und Björn Werner aus ihren heimischen Wohnzimmer und erleben mit Euch das College Finale und den großen Auftritt des voraussichtlichen Nummer-1-Picks Joe Burrow ab 23:50 Uhr.

ran.de erweitert die große ran Football-Nacht mit drei Webshows zur großen ran Football-Woche. Am Mittwoch, den 22. April blicken Icke und Max auf den Draft voraus, am Samstag, den 25. April rekapitulieren sie die ersten Runden und am Montag, den 27. April jeweils ab 18:30 Uhr analysieren sie die Teams nach den sieben Runden.

Philly Special auf ProSieben MAXX im Relive

Zudem zeigt ProSieben MAXX am Samstag, den 26. April ab 23:55 Uhr den Super Bowl LII zwischen den New England Patriots und Philadelphia Eagles mit Jan Stecker, Coach Patrick Esume, Sebastian Vollmer und Icke aus Minneapolis inklusive Halftime Show von Justin Timberlake und Philly Special im Relive.

Auf ran.de seht Ihr am Samstag, den 25. und Sonntag, den 26. April Eure Wunschspiele vom 6. und 7. Spieltag der Saison 2019 im Relive.

Die große ran Football-Woche im Überblick

Mo., 20. April, 9:00 Uhr: Beginn der Votings für die Relives vom 6. und 7. Spieltag aus der NFL Saison 2019 in der ran APP

Mi., 22. April, 18:30 Uhr: LIVE - #ranNFL Webshow vor dem Draft mit Icke und Max Zielke

Do., 23. April, 21:00 Uhr: Facebook Live mit Max vor der großen ran Football-Nacht auf ProSieben MAXX.

Do., 23. April, 23:50 Uhr: LIVE - Start die große ran Football Nacht auf ProSieben MAXX. Im Anschluss die Wiederholung des College-Finales und die Live-Übertragung des NFL Drafts 2020 auf ProSieben MAXX und ran.de

Fr., 24. April: Der NFL Draft 2020 im Relive auf ran.de

Sa., 25. April, 01:00 Uhr: Der zweite Tag des NFL Drafts live auf ran.de

Sa., 25. April: Der zweite Tag des NFL Drafts 2020 als Relive auf ran.de

Sa., 25. April, 18:30 Uhr: LIVE - #ranNFL Webshow nach dem Draft mit Icke und Max Zielke.

Sa., 25. April, ca. 19:45 Uhr im Anschluss an die Webshow: Relive vom 6. Spieltag - Houston Texans at Kansas City Chiefs mit Patrick Esume und Björn Werner oder Seattle Seahawks at Cleveland Browns mit Franz Büchner

Sa., 25. April, 23:50 Uhr: Super Bowl LII Relive auf ProSieben MAXX und ran.de

So., 26. April, 19:00 Uhr: Relive vom 7. Spieltag - Oakland Raiders at Green Bay Packers mit Jan Stecker und Patrick Esume oder Houston Texans at Indianapolis Colts mit Roman Motzkus

Mo., 20. April, 9:00 Uhr: Beginn der Votings für die Relives vom 8. und 9. Spieltag aus der NFL Saison 2019 in der ran APP

Mo. 27. April, 18:30 Uhr: LIVE - #ranNFL Webshow mit Icke und Max Zielke.

