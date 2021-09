Köln (SID) - Amon-Ra St. Brown hat vor seiner Premierensaison in der Football-Profiliga NFL einen ziemlich klaren Plan: "Mein Ziel ist ganz einfach: möglichst viele Yards machen", sagte der Wide Receiver von den Detroit Lions Sport1.

Der Deutsch-Amerikaner, jüngster von drei Brüdern, wurde im Draft an Position 112 von den Lions ausgewählt - später als erwartet. "Ich war enttäuscht - aber das ist jetzt vorbei", sagte der 21-Jährige. Er werde "jetzt noch härter arbeiten. Der Draft hat mich nur noch mehr motiviert."

Detroit startet am Sonntag (19.00 Uhr MESZ) bei den San Francisco 49ers in die neue Spielzeit. Wie groß die Rolle des 21-Jährigen sein wird, ist noch unklar. "Ich weiß nicht, ob ich starte, aber hoffentlich spiele ich viel", so St. Brown.

Dass das erhoffte Duell mit seinem älteren Bruder Equanimeous am zweiten Spieltag voraussichtlich ausfällt, da der 24-Jährige bei den Green Bay Packers nur noch zum Practice Squad gehört, sei traurig. "Es ist sehr schade und bitter für ihn, so ist leider das NFL-Geschäft."

Dagegen amüsiert Amon-Ra St. Brown, dass ihm Cheftrainer Dan Campbell in Anlehnung an den ägyptischen Sonnengott Amun-Re in der NFL-Vorbereitung einen Spitznamen verpasste. "Normalerweise nennt er mich bei meinem richtigen Namen, nur ab und an nennt er mich Sonnengott", erzählte St. Brown.