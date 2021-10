München - Vielleicht besitzt Dan Campbell ja hellseherische Fähigkeiten. Wahrscheinlich aber hat sich der Head Coach der Detroit Lions einfach nur herbeigeredet, dass Amon-Ra St. Brown in seinem vierten NFL-Spiel ein Ausrufezeichen setzen wird.

Wie das Entscheidungsträger halt so tun, wenn der Gegenwind nach drei Niederlagen zum Saisonstart etwas heftiger wird.

Also antwortete Campbell auf die Frage, wann sein Rookie denn nun ein echter Faktor werde vor dem Division-Duell bei den Chicago Bears: "Ich denke, er ist nah dran. Er ist bereit, für uns ein wichtiges Spiel zu machen."

St. Brown überzeugt - aber Lions verlieren wieder

Der jüngste der St.-Brown-Brüder strafte seinen Coach keineswegs Lügen, lieferte in "Windy City" seine mit Abstand beste Leistung im Lions-Dress ab. Was - so viel gehört auch zur Wahrheit - erneut nicht zum ersten Sieg reichte, weil die Gastgeber mit 24:14 verdient die Oberhand behielten.

Aber die Zahlen des 21-Jährigen können sich absolut sehen lassen. Achtmal visierte Jared Goff den Viertrunden-Pick an - Bestwert gemeinsam mit Tight End T.J. Hockenson. Dabei sprangen sechs Catches für 70 Yards heraus - nur Quintez Cephus erzielte mit 83 Yards einen größeren Raumgewinn.

Mehr Yards als in ersten drei Partien zusammen

Damit sammelte St. Brown mehr Yards als in seinen ersten drei Partien zusammen. Vor dem Kickoff standen 43 Yards in seiner Vita, bei ebenfalls sechs Catches.

Goff hatte die zuvor seltenen Pässe in die Richtung des gebürtigen Kaliforniers mit den Umständen erklärt, denn Vertrauen hätte das Team durchaus in den Youngster: "Wir lieben es, ihm den Ball zu geben. Er ist immer Teil des Gameplan." Campbell hatte St. Brown attestiert, bereits "viel Drecksarbeit für uns" geleistet zu haben.

Was er damit genau meinte, blieb offen. Vielleicht aber so eine Szene wie die nach Goffs "Strip-Sack" kurz vor der Endzone der Bears, als St. Brown den unmittelbaren Gegenangriff entschlossen stoppte. Dafür wird er zwar nicht in erster Linie bezahlt, aber auch das gehört zum Job eines NFL-Profis.

Catch für 24 Yards auf Weg zum Touchdown

Entscheidenden Anteil hatte der junge Wide Receiver am zweiten Touchdown, denn als die Lions bei einem langen zweiten Versuch im Schlussabschnitt eine tiefe Anspielstation benötigten, war St. Brown für 24 Yards zur Stelle. Bereits zum ersten Score im vorigen Drive steuerte er fünf Yards Raumgewinn bei.

Insgesamt besorgte St. Brown drei neue First Downs. Und es hätten noch mehr sein können, doch bei den beiden unvollständigen Pässen überwarf Goff. Auch acht Yards vor der Endzone im letztlich letzten Drive der Gäste. Auf den ersten Score muss der NFL-Neuling also weiter warten. Aber ein erstes Statement, dass er in der Liga Fuß gefasst hat, ist gesetzt.

Mit Williams kommt bald weiterer Receiver zurück

Für St. Brown gilt es nun, diese Leistung zu bestätigen. Dann kann er den beiden aktuellen Startern Cephus und Kalif Raymond, der beide Touchdowns besorgte, auf den Pelz rücken. Und dann wäre da auch noch Tyrell Williams, der sich nach seiner in Week 1 erlittenen Gehirnerschütterung wohl zeitnah zurückmelden wird. Konkurrenz, vor der er sich keinesfalls verstecken braucht, an der er aber wachsen kann.

Die Receiver-Kollegen wissen auch: St. Brown hat Blut geleckt. Auf Campbell könnte schon bald eine neue Frage lauern: Wann sein junger Rookie denn bereit sei für die Rolle als Starter.

