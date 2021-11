München - Die Detroit Lions befinden sich in einer unschönen Situation. Das Team stolpert aktuell durch einen Umbruch, der durch eine 0:8-Bilanz zusätzlich erschwert wird. Erfolgserlebnisse würden dem jungen Team bei der Entwicklung fraglos helfen.

Dabei soll nun wiederum Amon-Ra St. Brown helfen.

Der deutsche Wide Receiver dürfte in den kommenden Wochen noch mehr Einsatzzeit bekommen. Das deutete Trainer Dan Campbell an, der für die lahme Offense in der nun anstehenden Bye Week Lösungen finden muss. Zuletzt setzte es in Woche 8 eine 6:44-Pleite gegen die Philadelphia Eagles.

Dan Campbell: "Müssen uns St. Brown genau ansehen"

"Ich denke, wir müssen uns (Amon-Ra) St. Brown genau ansehen", sagte Campbell. "Es gibt Dinge, die wir mit ihm machen können, die ihm dabei helfen, uns zu helfen. Vielleicht ist das der beste Weg, es zu sagen. Wir müssen anfangen, uns einige dieser Jungs anzusehen."

Denn eines der Lions-Probleme ist die Receiver-Position. So war St. Brown bei der Klatsche gegen die Eagles der einzige Receiver, der einen Ball fing, unter dem Strich waren es drei für 46 Yards. Ein 35-Yard-Catch zählte wegen einer Strafe nicht.

Nach acht Spielen steht St. Brown bei 27 von 38 gefangenen Pässen für 250 Yards. Aktuell ist nur Receiver-Kollege Kalif Raymond mit 334 Yards und zwei Touchdowns besser als St. Brown. Generell steht der 22-Jährige bei rund 60 Prozent der Offense-Snaps auf dem Platz.

Beliebtestes Ziel von Quarterback Jared Goff ist Tight End T.J. Hockenson, der auf 448 Yards und zwei Touchdowns kommt.

Mehr Targets für St. Brown?

Die Frage für die Bye Week: Gibt es eine bessere Möglichkeit, St. Brown einzubinden? Gibt es mehr Targets für ihn?

"Wir müssen die Receiver in Schwung bringen, und wir haben noch nicht alle Karten auf den Tisch gelegt", sagte Campbell, und kündigte an: "Wir sollten aufhören, vor einigen Dingen zurückzuschrecken, und sie in die andere Richtung lenken. Vielleicht müssen wir das tun - das ist alles. Wir werden uns alles ansehen."

