München - Im Moment des Sieges denkt man oft an besondere Menschen. Das können Wegbegleiter sein. Trainer. Oder Vorbilder. Klar: die eigenen Eltern natürlich.

Patrick Mahomes dachte nach dem Sieg im Super Bowl gegen die San Francisco 49ers (31:20) auch an einen früheren Konkurrenten.

Wobei das eine (Konkurrent) das andere (besonderer Mensch) nicht zwangsläufig ausschließen muss. Mahomes würde bei Alex Smith auch eher von Mentor sprechen. Denn die erste Saison bei den Kansas City Chiefs 2017 verbrachte der an Nummer zehn gedraftete Mahomes auf der Bank.

Echtes Lehrstück

Es ist ein Lehrstück, wie man einen talentierten, aber noch nicht fertigen Quarterback, der frisch vom College kommt, behutsam aufbaut. Ab in die zweite Reihe, zuschauen und aufsaugen. Alter Hase hilft jungem Hüpfer. Routinier hilft Rookie.

Die Grundvoraussetzung: Der Alte muss Bock darauf haben. Für ihn ist es ja das skurrilste Szenario: Dem Jungen, der an seinem Thron rüttelt, soll er auf eben jenem in absehbarer Zeit Platz machen.

Bedeutet: Alles für den Konkurrenten, für die Zukunft des Teams. Für einen fließenden Übergang.

Heißt auch: Das ist kein Job für Egomanen.

Smith machte nach der Saison 2017 nach fünf Jahren in Kansas City Platz, ging zu den Washington Redskins. Zuvor hatte er als Gesicht der Franchise dem Team seinen Stempel aufgedrückt. Und mitgeholfen, Mahomes auf Kurs zu bringen. Ihm gezeigt, wie das Leben in der NFL so aussieht. "Er hat mir eine Menge gezeigt. Er gab mir einen Plan, wie man sich vorbereitet. Es hat mir gezeigt, wie ich früh in meiner Karriere Erfolg haben kann", sagte Mahomes.

Mahomes startete von Anfang durch, war sofort auf Temperatur. Die erste Saison: MVP der Regular Season. Saison zwei: Super-Bowl-Sieger und MVP des Super Bowls. Mit 24.

Smith meldete sich bei Mahomes, schrieb, dass er das Spiel genossen habe.

"Er war nicht da, aber er war ein Teil davon - ich denke, das ist die größte Sache", sagte Mahomes "ESPN": "Er hat die Kultur aufgebaut, in die ich gekommen bin. Er war der Mann, der das Team zu den erfolgreichen Spielzeiten geführt und diese siegreiche Kultur aufgebaut hat." Der Super-Bowl-Sieg gehört also auch ein bisschen dem 35-Jährigen, der nach seinem schweren Schien- und Wadenbeinbruch Ende 2018 in der Reha aktuell um seine Karriere kämpft.

"Alex war großartig"

"Alex war großartig für Patrick", sagte Head Coach Andy Reid. "Alex ist eine großartige Person und ein großartiger Spieler. Ich wünschte, ich hätte ihn gehabt, als er jung war. Ich habe ihn bekommen, als er ein bisschen älter war."

Wertvoll war er trotzdem.

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.