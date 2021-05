München/ Minnesota – Rückblick: In Woche zwei der Saison 2020 tacklet Linebacker Anthony Barr von den Minnesota Vikings Colts-Running-Back Jonathan Taylor. Dabei reißt Barrs rechter Brustmuskel. Seine Saison ist beendet. Und die Befürchtung: Barr wird nie mehr für die Vikings auflaufen. Mit seinem Gehalt von 12,9 Millionen US-Dollar ist er seinem Team zu teuer, vor allem, da er von einer schweren Verletzung zurückkehrt. Doch nun kommt es doch anders.

Barr akzeptiert Paycut

In der Offseason einigen sich Spieler und Franchise auf eine Umstrukturierung seines Vertrages, Barr nimmt dabei in der kommenden Saison Gehaltseinbußen von rund 2,9 Millionen US-Dollar in Kauf.

Er möchte weiterhin für seine Vikings auflaufen und ist bereit, weniger zu verdienen. Auch die letzten beiden Vertragsjahre werden gestrichen, Barr wird nach der Saison 2021 also Free Agent.

Verletzung sollte "nicht die letzte Erinnerung" sein

Für den 29-Jährigen geht es dabei um einen sauberen Abschluss seiner Zeit bei den Minnesota Vikings. "Ich will nicht, dass das Spiel, in dem ich mich verletzt habe, das letzte für die Vikings ist", so Barr. Er wolle seine "großartigen Erinnerungen", die er bei den Vikings gesammelt hat, nicht durch dieses negative Erlebnis zunichtemachen, fügte der Linebacker an.

Anthony Barr geht 2021 in sein achtes Jahr bei den Vikings, dort verdient er rund 10 Millionen US-Dollar.

