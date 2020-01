München – Antonio Brown ist aktuell weiterhin kaltgestellt. Nach den Klagen gegen ihn wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung hat die NFL die Untersuchungen immer noch nicht abgeschlossen.

Ein wichtiger Grund, warum der Wide Receiver, der zuletzt bei den New Orleans Saints vorspielte, noch nicht unter Vertrag genommen wurde, denn durch die Untersuchung droht eine Sperre.

Brown hofft auf die NFL

Brown ist optimistisch, dass er 2020 wieder mitmischen kann. "Ich freue mich darauf, nächstes Jahr zu spielen", sagte Brown im Interview mit "Complex": "Die Gelegenheit zu erhalten, an meiner Kunst weiterzuarbeiten und auch in diesem Bereich weiterhin ein Anführer zu sein. Hoffentlich wird die NFL in Kürze eine Entscheidung treffen, damit ich wieder zur Sache kommen und mich weiter verbessern kann."

Mit Tom Brady? Der Quarterback der New England Patriots ist im März erstmals Free Agent und könnte die Pats nach 20 Jahren verlassen. Brown hatte sich bei seinem Kurz-Engagement in Foxborough im September gut mit Brady verstanden.

Brown reagiert defensiv auf die Frage. "Ich werde sehen, wie es geht. Ich freue mich nur darauf die Gelegenheit zu bekommen, wieder da draußen zu sein, ich will mich nur auf die richtige Art und Weise präsentieren", sagte er.

Falls er das nicht auf dem Football-Feld kann, gibt es auch andere Möglichkeiten. Denn Brown hat ein zweites Eisen im Feuer: den Boxring. Zuletzt hatte er auf Twitter von Social-Media-Star Logan Paul einen "netten" Spruch kassiert. "Ich lass dich schneller fallen als die Patriots", schrieb Paul, der zuletzt durch Boxkämpfe für Aufsehen sorgte.

i’d drop you faster than the patriots https://t.co/Vv592JRkxk — Logan Paul (@LoganPaul) January 7, 2020

Und dadurch, dass er Brown zuletzt bereits in einer Show anzählte und zu einem Kampf aufforderte. "AB" stieg voll drauf ein: "2020 Boxkampf gegen Logan Paul, mein Trainer wird Floyd Mayweather. Auf geht’s!"

Ein PR-Gag?

Boxen? Brown ist bereit

Mitnichten, zumindest nicht, wenn es nach Brown geht. Ist er bereit? "Ja, wenn er es wirklich will. Also, wenn der alte Logan kommen will, schauen wir mal, ob er ein bisschen Ärger will."

Auch das Training mit Box-Legende Floyd Mayweather war kein Witz. "Ja, ich werde in Vegas sein. Wenn Logan bestätigt, ob er es ernst meint", so Brown, der keine Lust hat, dass nach monatelangen Sprüchen dann doch nichts passiert: "Ich habe das schon zu oft gesehen. Er muss wirklich wollen, dass das passiert. Ich denke, es würde ziemlich viel Spaß machen."

