München - Während es bereits bei den frühen Spielen heiß zur Sache ging, konnten auch die 22-Uhr-Partien durch spektakuläre Aktionen überzeugen.

San Francisco 49ers at Arizona Cardinals 10:17

Bei seinem ersten Start als Quarterback in der NFL stand für Rookie-Quarterback ein echter Kracher auf dem Programm. Der Erstrunden-Pick lieferte dabei eine ordentliche Partie ab, konnte sein Team jedoch gegen die giftige Cardinals-Offense nur zu zehn Punkten führen.

Im ersten Drive der Partie leistete er sich direkt eine Interception und lud die Cardinals zur frühen Führung ein. Im Laufe des Spiels fing er sich dann immer mehr und lieferte 199 Passing Yards ab. Gleichzeitig unterstrich er seine Vielseitigkeit und kam auf weitere 89 Rushing Yards.

In einem hart umkämpften Spiel kam auch die zuletzt so explosive Cardinals-Offense nur schwer ins Rollen. MVP-Kandidat Kyler Murray legte mit 239 Passing Yards und einem Touchdown ordentliche Zahlen auf, biss sich jedoch an der 49ers-Defense häufig die Zähne aus.

Mit einem schönen Pass auf Wide Receiver DeAndre Hopkins brachte Murray die Chargers schließlich auf die Siegerstraße. Hopkins beendete die Partie mit 87 Passing Yards und einem Touchdown. Star-Safety Budda Baker schnappte sich seine erste Interception der Saison.

Die Cardinals bleiben damit das einzige Team in der NFL, das noch ungeschlagen ist. Mit einer Bilanz von 5-0 führen sie die NFC West an, während die San Francisco 49ers mit zwei Siegen und drei Niederlagen auf den letzten Platz abrutschen.

Chicago Bears at Las Vegas Raiders 20:9

Nächster Sieg für Justin Fields und die Chicago Bears. Gegen die Las Vegas Raiders lieferte der Erstrunden-Pick zwar keine Glanzleistung ab, führte sein Team am Ende jedoch kontrolliert zum Sieg. Mit 111 Passing Yards und einem Touchdown ohne Interception legte er solide Zahlen auf, während Back-Up-Running-Back Damien Williams mit 84 Yards und einem Touchdown den verletzten David Montgomery würdig vertrat.

Bei den Raiders hatte Quarterback Derek Carr Probleme mit der einmal mehr gut aufgelegten Bears-Defense. DeAndre Houston-Carson fing eine Interception von Carr ab, der mit 206 Passing Yards und keinem Touchdown eine unterdurchschnittliche Partie ablieferte. Zwei Field Goals von Bears-Kicker Cairo Santos besiegelten schließlich die Raiders-Niederlage.

Cleveland Browns at Los Angeles Chargers 42:47

Schützenfest beim Auftritt der Cleveland Browns bei den Los Angeles Chargers. Beide Teams feuerten in der Offensive ohne Rücksicht auf Verluste, weshalb am Ende insgesamt 89 Punkte auf der Anzeigetafel standen. Beide Quarterbacks lieferten dabei ein starkes Spiel ab.

Chargers-Spielmacher Justin Herbert überzeugte mit 398 Passing Yards und vier Touchdowns, während Baker Mayfield 305 Passing Yards und zwei Touchdowns auflegte. Einmal mehr war auch das Laufspiel der Browns nicht zu stoppen, Nick Chubb und Kareem Hunt brachten zusammen 227 Rushing Yards und drei Touchdowns zustande.

Bei den Gastgebern funktionierte dagegen die Connection zwischen Herbert und Wide Receiver Mike Williams in Perfektion. Mit 165 Receiving Yards und zwei Touchdowns demontierte der Routinier die Secondary der Browns.

Auf der Gegenseite stach Tight End David Njkoku mit 165 Receiving Yards und einem Touchdown heraus. Dank des zweiten Touchdowns von Running Back Austin Ekeler brachten die Chargers den Sieg schließlich über die Ziellinie.

New York Giants at Dallas Cowboys 20:44

Übler Abend für die New York Giants! Bei den Dallas Cowboys setzte es nicht nur eine deutliche Niederlage, mit Daniel Jones, Saquon Barkley und Kenny Golladay verloren die "G-Men" gleich drei ihrer besten Offensivspieler.

Quarterback Jones stand bei 98 Passing Yards, als er aufgrund einer Gehirnerschütterung das Feld verlassen musste. Auffälligster New Yorker an diesem Abend war Wide Receiver Kadarius Toney, der am Ende bei 189 Receiving Yards stand. Nach einer Auseinandersetzung flog der junge Receiver schließlich vom Feld. Back-Up-Quarterback Mike Glennon steuerte 196 Passing Yards und einen Touchdown bei.

Auf der anderen Seite lieferte Dak Prescott einmal mehr ein souveränes Spiel ab und führte seine Cowboys mit 302 Passing Yards und drei Touchdowns bei einer Interception zum Sieg. Running Back Ezekiel Elliott zeigte seine Vielseitigkeit und kam am Ende auf 112 Scrimmage Yards und zwei Touchddowns.

