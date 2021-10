München/Glendale - Es war ein Schock für alle Fans der Arizona Cardinals. Wie NFL-Insider Ian Rapoport berichtet, muss sich Pass Rusher J.J. Watt einer Schulter-Operation unterziehen und fällt rund drei Monate aus. Damit ist die Regular Season aller Voraussicht nach für ihn gelaufen.

Die niederschmetternde Nachricht erreichte die Cardinals in der Nacht vor dem Spiel gegen die Green Bay Packers und bringt Defensive Coordinator Vance Joseph in die Bredouille was seinen Gameplan für das Spiel angeht.

Wie geht es nun weiter für die Cardinals?

Alle Augen auf Jones und Golden

Durch den Ausfall von Justin James, so der vollständige Vorname von J.J. Watt, werden die Cardinals zwar schwächer, aber Panik sollte keinesfalls ausbrechen. Denn: Statistisch gesehen ist der Defensive End nur der viertbeste Pass Rusher der Cardinals mit einem Sack und fünf Tackles for Loss.

Die größte Gefahr geht in dieser Saison von Linebacker Markus Golden aus, der schon sechs Sacks ablieferte. Gleich danach kommt Linebacker Chandler Jones mit fünf Sacks und fünf TFLs.

Sogar Linebacker Jordan Hicks kommt auf drei Sacks, also zwei mehr als Watt.

Aber: Statistiken sind nicht alles

Doch gerade bei einem Spieler wie J.J. Watt macht es keinen Sinn, die Statistiken isoliert zu betrachten. Er wird trotz seines hohen Alters noch immer oft mit einem Doppelteam versehen, also einem Offensive Tackle und einem Tight End, die ihn blocken.

Das nimmt zwar Gefahr von Watt selbst, eröffnet aber die Chance für andere Spieler, die Plays zu machen.

Zudem wuchs der ehemalige Texan auf Anhieb in die Rolle eines Anführers im Team der Cardinals. Er ist schon zehn Jahre in der Liga und kann junge Spieler wie zum Beispiel Linebacker Isaiah Simmons unter seine Fittiche nehmen.

Watt, als jemand der schon alles gesehen hat und schon mehrmals in den Playoffs war, weiß, wie ein funktionierendes Team in seiner Struktur auszusehen hat. In der ominösen Umkleidekabine wird Watt auf jeden Fall fehlen.

Junge Spieler stehen bereit - Watt-Verletzung einkalkuliert

Bereits in der Offseason sagte DC Joseph: "Ich hoffe, wir schaffen eine schöne Rotation mit J.J., Zach Allen, Rashard Lawrence und Leki Fotu. Wir haben viele junge Spieler, die die 'Reps' brauchen."

Jene "Reps" kriegen die jungen Spieler nun zwangsläufig in der Abwesenheit des dreimaligen Defensive Player of the Year. Die Cardinals haben sich in weiser Voraussicht auf einen Ausfall von ihm vorbereitet.

Denn die Verletzung von Watt ist absolut keine Überraschung, wenn man sich die Verletzungshistorie des 32-Jährigen anschaut: Seit 2016 verpasste er 32 Spiele, also zwei komplette Saisons. Auf seinen Ausfall nicht vorbereitet zu sein, wäre fahrlässig gewesen.

Die Cardinals-Defense gehört statistisch zu den besten fünf der Liga, das wird sich auch mit dem Watt-Ausfall nicht ändern. Entscheidend wird sein, bei wichtigen Third Downs die Plays zu machen.

Nun können die jungen Spieler zeigen, ob sie das auch ohne Watt an der Seite schaffen. Und womöglich ihre eigene große Karriere in Gang bringen können.

